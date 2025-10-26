Clima en México: lluvias, vientos y contrastes por el frente frío 10 y la onda tropical 39

El clima en México se tornará inestable este domingo 26 de octubre, debido al avance del frente frío número 10, que recorrerá el norte y noreste del país, interactuando con una vaguada y la corriente en chorro subtropical.

Estas condiciones provocarán lluvias, fuertes rachas de viento y posible formación de torbellinos en regiones de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mientras que la onda tropical número 39 generará precipitaciones en el sur y sureste, afectando a entidades como Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

¿En qué estados va a llover el 26 de octubre en México?

Recuerda salir con botas o con paraguas, ya que se esperan lluvias de distinta intensidad en diversas regiones del país, derivadas de la combinación del frente frío número 10, canales de baja presión y el ingreso de humedad desde distintos océanos.



Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Chiapas (sur).

: Chiapas (sur). Intervalos de chubascos : Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Olmeca), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Olmeca), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas: Nuevo León, Tamaulipas (regiones Mante y Sur), Veracruz (regiones Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas), San Luis Potosí (región Huasteca), Hidalgo (regiones Huasteca y Sierra de Tenango), Estado de México, Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Mixteca) y Morelos.

Temperaturas máximas y mínimas para México

En cuanto a las temperaturas, el clima será templado a cálido en la mayor parte del territorio nacional, alcanzando valores altos en regiones del occidente, sur y sureste, mientras que en las costas del Golfo de México y el Caribe se mantendrá ambiente cálido y húmedo con rachas de viento moderadas.



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C : Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Guerrero, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco y Chiapas.

: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Guerrero, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco y Chiapas. Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del domingo : zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Así el clima en la CDMX y Edomex

Durante la mañana, el Valle de México amanecerá con cielos despejados y ambiente fresco. Conforme avance el día, se espera un clima cálido y parcialmente nublado, con posibilidad de lluvias aisladas y descargas eléctricas en el suroeste del Estado de México, mientras que en la Ciudad de México prevalecerán condiciones secas y soleadas.