¡Abrígate! El frente frío 12 dejará heladas y tormentas en varios estados del país hoy 3 de noviembre

El frente frío número 12 continuará su recorrido por el país durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, generando un cambio drástico en las condiciones del clima en gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema se desplazará sobre el oriente y sureste de México, alcanzando también el norte de la Península de Yucatán, donde mantendrá interacción con una vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical, provocando lluvias, vientos y un notable descenso de temperatura.

Lluvias fuertes en el oriente y sureste del país hoy 3 de noviembre

El pronóstico advierte lluvias fuertes a muy fuertes en Veracruz, principalmente en las regiones Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento y Los Tuxtlas, así como en el norte de Oaxaca. También se esperan lluvias intensas en zonas de Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Las Montañas, Papaloapan y Olmeca), Tabasco (oeste) y Chiapas (noroeste).

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de provocar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas vulnerables. En tanto, la entrada de humedad desde el océano Pacífico y el Golfo de México mantendrá lluvias aisladas en Michoacán, Guerrero, Colima, Estado de México, Tlaxcala y Quintana Roo.

La masa de aire frío que acompaña al sistema generará un evento de “Norte” con rachas de viento de 70 a 80 km/h y oleaje de hasta 3 metros en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, particularmente en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Estas condiciones disminuirán gradualmente hacia la noche del lunes.

Descenso de temperatura en el centro y norte para este lunes 3 de noviembre

El ambiente se tornará muy frío al amanecer, con posibles heladas en zonas serranas de la Mesa del Norte y Mesa Central. Las temperaturas mínimas oscilarán entre -5 °C y 0 °C en estados como Chihuahua, Durango, Zacatecas, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz; mientras que en la Ciudad de México y zonas altas del Estado de México se prevén mínimas de 7 a 9 °C y máximas de 19 a 21 °C.

Altas temperatuas en México hoy 3 de noviembre

En contraste, los estados del Pacífico y el noroeste del país seguirán registrando temperaturas máximas de 35 a 40 °C, especialmente en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero y las costas de Oaxaca y Chiapas.