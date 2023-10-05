Ciclón tropical Lidia: ¿qué estados tendrán lluvias este 5 de octubre? Así será el clima en México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del clima para este jueves 5 de octubre de 2023, en el que prevé que el frente frío número 4 se extenderá sobre el norte del país y se desplazará gradualmente sobre el noreste de México, originando condiciones de lluvias intensas a puntuales torrenciales en:



Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Por otra parte, se esperan lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el oriente, sur y sureste de la República Mexicana, así como intervalos de chubascos en la Península de Yucatán.

También habrá lluvias fuertes a puntuales muy fuertes sobre entidades del noroeste, occidente y centro del país, incluido el Valle de México. Para finalizar, el ciclón tropical Lidia se desplazará al sur de las costas de Baja California Sur, sus desprendimientos nubosos reforzarán el potencial de lluvias sobre el occidente del territorio nacional.

Mientras que la zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Chiapas y Oaxaca, se mantendrá en estrecha vigilancia.

¿Habrá lluvia hoy en CDMX? Esto dice el pronóstico del clima

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que para este jueves 5 de octubre se esperan lluvias muy fuertes en varios estados de la República, así como lluvias muy fuertes en gran parte del territorio, ¿dónde más se esperan las precipitaciones?



Lluvias intensas a puntuales torrenciales en Coahuila (noreste), Nuevo León (norte y oriente) y Tamaulipas (norte).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Durango, Zacatecas, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Morelos, Puebla y San Luis Potosí.

Intervalos de chubascos en Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Esta tarde, la #TormentaTropical #Lidia se localizó a 630 km al sureste de Playa Pérula, #Jalisco. El sistema refuerza la probabilidad de #Lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente de México.



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Siguen las altas temperaturas en México, ¿qué estados alcanzarán los 45 grados?

Este jueves 5 de octubre habrá temperaturas máximas en más de la mitad de la República. A continuación te presentamos la lista de los estados afectados:



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C en Sonora, Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C en Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Morelos.

⚠️☀️ Se estiman #Temperaturas de 40 a 45 grados #Celsius sobre #Sonora, #Sinaloa, #NuevoLeón y #Tamaulipas.



¡Se recomienda no exponerse por tiempos prolongados a la radiación solar y mantenerse hidratado! 🥵 pic.twitter.com/nQ91G3jTKl — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 4, 2023

¿Cómo estará el clima en la CDMX y Edomex hoy?

Para la Ciudad de México y el Estado de México se pronostica ambiente fresco por la mañana, cielo medio nublado con bancos de niebla en partes altas del Valle de México. En el transcurso de la tarde, cielo nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la capital del país y en el Edomex, los cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas.



Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 26 a 28 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 14 a 16 °C.

¡Granizo y lluvias para el Valle de México! Así pinta el clima en la CDMX y Edomex hoy 5 de octubre|CONAGUA

Así estará el clima en San Luis Potosí, este jueves

El clima en San Luis Potosí iniciará con cielo medio nublado y ambiente fresco en la región, así como frío en sierras de Chihuahua, Durango y Zacatecas. Durante la tarde, cielo nublado con lluvias intensas a puntuales torrenciales en Coahuila (noreste) y Nuevo León (norte y oriente), lluvias muy fuertes en Durango y Zacatecas, lluvias puntuales fuertes en Chihuahua y San Luis Potosí.

Habrá ambiente cálido por la tarde y caluroso en zonas de Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. Viento del norte y noreste de 15 a 30 km/h en la región, con rachas de 60 a 80 km/h y posibles tolvaneras en Coahuila y Nuevo León, y rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Zacatecas y San Luis Potosí.