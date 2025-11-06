Onda tropical 40 deja a México bajo lluvias: este será el pronóstico del clima

El clima en México hoy 6 de noviembre estará influenciado por la onda tropical número 40, que recorrerá lentamente el sureste del país y provocará lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Autoridades meteorológicas piden a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales ante las condiciones climáticas adversas que persistirán durante la noche y madrugada.

¿En qué lugar va a llover el jueves 6 de noviembre?

Estas precipitaciones podrían causar encharcamientos e inundaciones, así como fuertes vientos de hasta 70 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. ¡Qué no se te olvide el paraguas!



Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Oaxaca (suroeste), Tabasco (norte, centro y oeste), Chiapas (norte, este y sur), Campeche (oeste), Yucatán (norte y este) y Quintana Roo (norte y costa).

: Oaxaca (suroeste), Tabasco (norte, centro y oeste), Chiapas (norte, este y sur), Campeche (oeste), Yucatán (norte y este) y Quintana Roo (norte y costa). Intervalos de chubascos : Veracruz (región Olmeca).

: Veracruz (región Olmeca). Lluvias aisladas: Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas), Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Temperaturas máximas en México

La temperatura en México se mantendrá desde los 0 °C hasta los 40 °C, recuerda usar bloqueador aún en ambientes nublados.



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Coahuila, Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (costa).

: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Coahuila, Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (costa). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C : Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas : zonas serranas de Baja California, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

: zonas serranas de Baja California, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas: zonas serranas de Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Oaxaca.

¿Cuál será el clima en la CDMX y el Edomex?

Durante la mañana, se espera un ambiente frío en la Ciudad de México, con temperaturas entre 0 y 5 °C en zonas altas. En el Estado de México, el ambiente será muy frío, alcanzando valores de -5 a 0 °C, con posibles heladas en áreas montañosas.

Por la tarde, el clima cambiará a templado a cálido, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia en ambas entidades.

La temperatura mínima en la Ciudad de México oscilará entre 6 y 8 °C, mientras que la máxima se ubicará entre 24 y 26 °C, condiciones ideales para actividades al aire libre.