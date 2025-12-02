Frente frío 17 sacude al país: lluvias, frío extremo y vientos fuertes para este martes

El frente frío número 17 seguirá activo durante esta noche y la madrugada del martes, dejando lluvias, bajas temperaturas y rachas de viento en distintos estados del país. Aunque se mantendrá como estacionario en el noreste y oriente, sus efectos se sentirán desde el norte hasta el sureste.

Lluvias y ambiente frío en el noreste y oriente

Este sistema provocará chubascos en San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz y Puebla, especialmente en zonas serranas y de la Huasteca. También se esperan lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como en otras regiones de Veracruz y Puebla.

La masa de aire polar que acompaña al frente mantendrá temperaturas muy bajas, sobre todo por la mañana y en zonas montañosas. En Tamaulipas y el norte de Veracruz habrá rachas de viento de 40 a 60 km/h.

🥶 Madrugada muy fría para mañana 2 de diciembre, de acuerdo con @conagua_clima



🌡️ -10 a -5 °C con heladas

Zonas serranas de Chihuahua y Durango



🌡️ -5 a 0 °C con heladas

Zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz… pic.twitter.com/BrnTWpDb45 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) December 2, 2025

Otra zona de inestabilidad en niveles altos, junto con la corriente en chorro polar y un río atmosférico, traerá ambiente muy frío al noroeste del país. También provocará chubascos en Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Jalisco, Colima y Michoacán, además de lluvias aisladas en Chihuahua, Zacatecas y Nayarit.

En el centro, sur y sureste, el ingreso de humedad del Pacífico y del Golfo generará lluvias en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como precipitaciones ligeras en el Estado de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de lluvias para este 2 de diciembre

Para el martes 2 de diciembre, el frente frío 17 dejará:



Lluvias muy fuertes: Veracruz.

Lluvias fuertes: Puebla y norte de Veracruz.

Chubascos: Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y más regiones de Veracruz.

Lluvias aisladas: Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Querétaro, Edomex, Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Aguanieve: zonas altas de Durango.

Las lluvias intensas podrían provocar encharcamientos, deslaves e incrementos en ríos y arroyos. Además, el frío extremo podría congelar carreteras y el viento ocasionar caída de árboles y anuncios.

Temperaturas extremas para el martes:



Máximas de 35 a 40 °C: Michoacán, Guerrero, Oaxaca y el Istmo de Tehuantepec.

Máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Tabasco y la Península de Yucatán.

Mínimas de -10 a -5 °C: sierras de Chihuahua y Durango.

Mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Edomex, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Mínimas de 0 a 5 °C: regiones altas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro.

Vientos fuertes en varias regiones



Rachas de 50 a 70 km/h: Tamaulipas, norte de Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Jalisco, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

Clima en CDMX y Edomex

En el Valle de México se espera un día frío por la mañana, especialmente en zonas altas, con cielo medio nublado y presencia de bruma.

