¿Dónde tembló hoy? Actividad de sismos en México este miércoles 10 de junio
¿Tembló en México hoy? Sigue la actividad de sismos EN VIVO este miércoles 10 de junio con activación de la alerta sísmica, movimiento telúrico y magnitudes.
¿Quieres saber si tembló? Sigue la actividad completa EN VIVO de los sismos que sacuden a México, además de la activación de alerta sísmica y magnitudes del movimiento telúrico.
En Azteca Noticias te compartimos el reporte para alertar de cualquier incidente provocado por algún fenómeno.
¿Dónde tembló hoy? Actividad de sismos en México este miércoles 10 de junio
Sismo de magnitud 4.5 en Santa Rosalía, Baja California Sur
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de magnitud 4.5 durante la madrugada de este miércoles 10 de junio de 2026 en la región del Golfo de California.
El movimiento telúrico se localizó a 72 kilómetros al noreste de Santa Rosalía.
Sismo de magnitud 4.0 se registra en Cintalapa, Chiapas
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de magnitud 4.0 durante las primeras horas de este miércoles 10 de junio de 2026 en el estado de Chiapas.
El movimiento telúrico se localizó a 58 kilómetros al noroeste de Cintalapa