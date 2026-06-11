No solo la SEP: las universidades que suspenderán actividades el 11 de junio

La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ traerá cambios no solo para las escuelas de educación básica. Diferentes universidades de la CDMX anunciaron la suspensión de actividades académicas el 11 de junio con el fin de facilitar la movilidad de los estudiantes y el personal.

¿Qué universidades no tendrán clases este 11 de junio 2026?

Además de los planteles de educación básica, instituciones de educación superior también suspenderán actividades este jueves 11 de junio por los operativos y ajustes relacionados con la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Esta es la lista de universidades que no tendrán clases.



La Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM

La UNAM informa que el jueves 11 de junio se suspenderán actividades, de manera excepcional y sólo durante esa jornada, debido a las afectaciones severas a la movilidad previstas ante la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el juego inaugural en el Estadio Ciudad de… pic.twitter.com/YAVmYMbzBy — UNAM (@UNAM_MX) June 9, 2026

La UAM Iztapalapa, Azcapotzalco y Xochimilco, suspenderán sus clases el jueves 11 de junio.

Iztapalapa, Azcapotzalco y Xochimilco, suspenderán sus clases el jueves 11 de junio. Universidades privadas también cancelan clases este jueves en la CDMX y en el Edomex.

Por su parte, la UACM, la UAM Cuajimalpa y Lerma, mantiene sus actividades habituales, ya que no se verán afectadas por la movilidad en la CDMX.

TE PUEDE INTERESAR: Deja la mochila este 11 de junio de 2026: DOF detalla suspensión de labores

¿Qué niveles educativos no tendrán clases por la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

De acuerdo con el DOF, la suspensión de clases por la Copa Mundial de la FIFA 2026 aplicará el 11 de junio para distintos niveles educativos en la CDMX. Los niveles que no tendrán clases ese día son:



Educación preescolar

Primaria

Secundaria

Escuelas normales (formación de maestros de educación básica)

Instituciones de educación media superior

Instituciones de educación superior

Esto incluye escuelas públicas como privadas que estén adscritas o dependan de la Secretaría de Educación Publica con sede en la CDMX.

Hasta este momento, son cuatro entidades las que ya han declarado formalmente la suspensión de actividades escolares para el jueves 11 de junio por la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Jalisco, Ciudad de México, Durango y Estado de México.