Temblor hoy en CDMX: sismo de magnitud 4.4 sacude San Marcos, Guerrero; ¿en dónde se sintió?

¿En dónde tembló hoy? La tarde de este miércoles 10 de junio, un sismo de magnitud 4.4 con epicentro en el estado de Guerrero fue percibido en algunas zonas de la Ciudad de México (CDMX), informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

De acuerdo con el reporte preliminar, el movimiento telúrico se registró a las 17:36 horas, con epicentro localizado a 12 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, y una profundidad de 10 kilómetros, pero ¿en que zonas de la CDMX se percibió?

SISMO Magnitud 4.4 Loc 12 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 10/06/26 17:36:36 Lat 16.75 Lon -99.50 Pf 10 km pic.twitter.com/7gbfo3YWtC — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) June 10, 2026

¿Por qué no se activó la alerta sísmica en CDMX?

De acuerdo con información oficial, el SASMEX detectó un sismo que no ameritó aviso de Alerta porque la energía radiada por el sismo durante los primeros segundos no superó los niveles de activación.

A través de sus redes sociales, el Gobierno de la Ciudad de México señaló que el movimiento fue percibido en algunas alcaldías, aunque no se espcificó los puntos.

Sin embargo, en redes sociales señalaron que este se pudo sentir ligeramente en zonas del centro de la capital, como en la alcaldía Benito Juárez y Cuauhtémoc.

¿Hay heridos por el sismo de 4.4 en Guerrero?

Hasta el momento, equipos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) mantienen los protocolos de revisión y monitoreo en distintos puntos de la capital para descartar afectaciones.

No se han reportado daños materiales ni personas lesionadas como consecuencia del sismo.

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