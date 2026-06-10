¿Pararán las marchas de la CNTE? Gobierno dialoga con integrantes

El gobierno federal y la Secretaría de Educación Pública (SEP), anunciaron este miércoles que retomaron las mesas de diálogo con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores (CNTE), quienes han mantenido unos días de caos por marchas en distintos puntos de la república mexicana, específicamente en la Ciudad de México.

Estamos reunidos nuevamente la Secretaria de Gobernación @SEGOB_mx Rosa Icela Rodriguez @rosaicela_ el Director General del @ISSSTE_mx Martí Batres Guadarrama @martibatres y la Secretaría de Educación Pública con la CNUN de la CNTE, en un intercambio muy productivo sobre las… pic.twitter.com/c5Fbl6h9AO — Mario Delgado (@mario_delgado) June 10, 2026

Inicia diálogo entre CNTE y gobierno

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, confirmó a través de sus redes sociales que iniciaron una nueva sesión de diálogo con la Comisión Nacional Única de Negociación de la CNTE.

En la reunión también se encuentran la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el director general del ISSSTE, Martí Batres, quienes también discuten las demandas de la CNTE.

El Gobierno Federal presenta propuestas sobre pensiones a la CNTE

El motivo de la reunión es hablar sobre las propuestas que hizo el Gobierno de México ante las demandas de los integrantes de la CNTE.

Las autoridades ya hicieron sus propuestas para modificar pensiones y jubilaciones, etre otras exigencias, a favor de los miembros y no culimanr en nada como sucedió la semana pasada que, a pesar de sostener conversaciones con la CNTE, no hubo una resolución.

Calles y avenidas que siguen cerradas en el centro de la CDMX por la CNTE

Mientras se espera a los resultados de la reunión, el plantón se mantiene en el primer cuadro de la Ciudad de México.

Policías siguen con los cortes a la circulación en vialidades principales como el Eje Central Lázaro Cárdenas, calle 5 de Mayo, Avenida 20 de Noviembre, accesos principales a la Plaza de la Constitución y calles cercanas a la Plaza de Santo Domingo.

🚨✈️ Fuerte presencia de elementos de la @SSC_CDMX en Boulevard Puerto Aéreo, previo al acceso a la Terminal 1 del @AICM_mx .



De forma preliminar, el despliegue estaría relacionado con la posible llegada de integrantes de la #CNTE.#CDMX #Movilidad #SNNews pic.twitter.com/8FAy1VytSZ — SN News (@SNNews_Media) June 10, 2026

Marcha de la CNTE programada para el jueves 11 de junio

Si no se alcanza un acuerdo en las próoximas horas de este miércoles, los integrantes de la CNTE ya planearon una marcha masiva para el día jueves 11 de junio.

La ruta tiene como punto de partida el Anillo Periférico Sur, a la altura de San Jerónimo. El grupo avanzará sobre los carriles centrales de Periférico Sur, cruzando la zona de Cuicuilco y la avenida Santa Úrsula, hasta terminar su trayecto en la zona del Estadio Ciudad de México.