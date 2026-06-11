¿Por qué no sonó la alerta sísmica? Esta fue la razón tras el sismo de hoy en CDMX

¡Un pan para el susto! La tarde de este miércoles 10 de junio de 2026, miles de personas en la Ciudad de México percibieron un sismo; sin embargo, a diferencia de otros movimientos telúricos registrados en años recientes, esta vez la alerta sísmica no se activó, lo que provocó dudas entre la población sobre el funcionamiento del sistema de prevención.

Horas después del movimiento, el Gobierno de la Ciudad de México explicó que la alerta no sonó porque el fenómeno no alcanzó los parámetros necesarios para activar el mecanismo de aviso anticipado.

La magnitud del sismo no alcanzó los niveles requeridos para la alerta sísmica

De acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el sismo tuvo una magnitud de 4.4 y se registró a las 17:36 horas, con epicentro localizado a 12 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero.

Aunque el movimiento fue perceptible en algunas zonas de la capital, la intensidad detectada no fue suficiente para que el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano emitiera una señal de advertencia.

El Gobierno de la Ciudad de México señaló que la alerta sísmica no se activó debido a que el temblor no superó los parámetros previamente establecidos para generar un aviso a la población.

SISMO Magnitud 4.4 Loc 12 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 10/06/26 17:36:36 Lat 16.75 Lon -99.50 Pf 10 km pic.twitter.com/7gbfo3YWtC — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) June 10, 2026

La razón por la que la alerta sísmica no se activó este 10 de junio

En diversas ocasiones, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa Venegas, ha explicado que la activación de la alerta sísmica depende de varios factores, entre ellos la magnitud del movimiento y el impacto esperado en las zonas protegidas por el sistema.

La funcionaria ha señalado que, de manera general, los movimientos que superan una magnitud de 6.0 son los que tienen mayores posibilidades de activar la alerta, siempre que además representen un riesgo significativo para la población.

En este caso, el sismo quedó muy por debajo de ese umbral al registrar una magnitud de 4.4.

Se activaron los protocolos de revisión en toda la capital

Aunque la alerta sísmica no sonó, las autoridades capitalinas informaron que sí se activaron los procedimientos de monitoreo y evaluación posteriores al movimiento telúrico.

Equipos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil realizaron recorridos y verificaciones en distintos puntos de la ciudad para descartar afectaciones.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños relevantes derivados del sismo.