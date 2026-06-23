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Tormentas y onda de calor, así de loco estará el clima en México este 23 de junio

Las ondas tropicales 9 y 10 mantendrán el riesgo de inundaciones, mientras el norte del país seguirá bajo una intensa onda de calor.

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Clima en México para el 23 de junio 2026: lluvias intensas en varios estados y temperaturas de 45 grados|SMN

Escrito por: Oscar Morales

Se esperan lluvias intensas en varios estados, mientras que las altas temperaturas continúan en el norte, alcanzando hasta los 45 grados.

También se esperan lluvias muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo y Puebla, mientras que la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Chiapas y Tabasco registrarán precipitaciones fuertes acompañadas de tormentas eléctricas.

Las autoridades advierten que las lluvias podrían provocar encharcamientos, inundaciones urbanas, deslaves y crecidas de ríos y arroyos.

¿Dónde habrá riesgo de granizo y tormentas eléctricas?

Las precipitaciones más importantes estarán acompañadas de actividad eléctrica, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo.

Las zonas con mayor riesgo incluyen:

  • Ciudad de México.
  • Estado de México.
  • Puebla.
  • Hidalgo.
  • Guerrero.
  • Oaxaca.
  • Veracruz.
  • Jalisco.
  • Michoacán.
  • Colima.

Además, la presencia de bancos de niebla podría reducir la visibilidad en carreteras durante las primeras horas del día.

¿Qué estados seguirán bajo la onda de calor?

Mientras el centro y sur del país enfrentan lluvias, el norte continuará registrando temperaturas extremas.

Más de 45 grados:

  • Baja California.
  • Sonora.

Entre 40 y 45 grados:

  • Baja California Sur.
  • Sinaloa.
  • Chihuahua.
  • Coahuila.

Entre 35 y 40 grados:

  • Nayarit.
  • Jalisco.
  • Colima.
  • Michoacán.
  • Guerrero.
  • Oaxaca.
  • Chiapas.
  • Durango.
  • Veracruz.
  • Tabasco.
  • Campeche.
  • Yucatán.
  • Quintana Roo.

Las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse hidratado.

¿Qué pasa con las ondas tropicales 9 y 10?

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia sobre las ondas tropicales 9 y 10. La onda tropical número 9 se desplazará frente a las costas del Pacífico mexicano y seguirá aportando humedad al occidente del país, favoreciendo lluvias importantes en Jalisco, Colima y Michoacán.

Por su parte, la onda tropical número 10 será absorbida por una circulación ciclónica en el sur del territorio nacional, aunque continuará generando lluvias en estados del sureste.

Se esperan rachas de hasta 70 kilómetros por hora en Coahuila y de hasta 60 kilómetros por hora en entidades como Sonora, Chihuahua, Durango, Jalisco, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán.

En las costas del Pacífico persistirá el mar de fondo con oleaje de entre 1.5 y 2.5 metros en:

  • Sinaloa.
  • Nayarit.
  • Jalisco.
  • Colima.
  • Michoacán.
  • Guerrero.
  • Oaxaca.
  • Chiapas.

Mientras que en el Golfo de México y el Caribe se prevén olas de hasta dos metros de altura.

Clima en CDMX y Estado de México: ¿lloverá este martes?

Para la Ciudad de México y el Estado de México se pronostican lluvias fuertes durante la tarde y noche, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La mañana comenzará con ambiente fresco y bancos de niebla en zonas altas. Conforme avance el día, el cielo permanecerá nublado y aumentará la probabilidad de tormentas.

Temperaturas previstas en la Ciudad de México:

  • Mínima: 14 a 16 °C
  • Máxima: 25 a 27 °C

Temperaturas para el Edomex:

  • Mínima: 9 a 11 °C
  • Máxima: 22 a 24 °C
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Nota

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