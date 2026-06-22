Calificaciones SEP 2026: Fechas importantes, cómo descargar la boleta y consultar el promedio en línea

A menos de un mes del cierre del ciclo escolar 2025- 2026 y del inicio de las vacaciones de verano, muchos padres de familia ya se comenzaron a preguntar las fechas en las que podrán consultar las calificaciones brindadas por la Secretaría de Educación Pública, SEP.

Te damos las fechas importantes, cómo consultar la boleta de tu hijo y todo lo que necesitas saber de las evaluaciones de este cierre de ciclo.

Fechas en que salen las calificaciones de la SEP

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, los profesores realizarán el registro final de las evaluaciones en el sistema el próximo viernes 3 de julio de 2026.

Después, las juntas presenciales con los padres de familia para la firma tradicional de las boletas se llevarán a cabo el martes 14 de julio, justo un día antes de que las clases terminen formalmente en todo el país.

Descarga boleta de tu hijo

Para quienes prefieren agilizar el trámite, las plataformas digitales de la federación abrirán un periodo de consulta que va del martes 30 de junio al viernes 3 de julio de 2026.

Durante estos cuatro días, los tutores de educación básica tendrán acceso libre al sistema para descargar e imprimir el archivo PDF con las calificaciones del periodo completo sin pagar un solo peso.

¿También en Jalisco? 👀 El calendario SEP marca el fin de las clases esta semana; aplica en estos estados. 📚🔚https://t.co/6yFqK8wDIx — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) June 22, 2026

Cómo descargas la boleta

La primera alternativa para obtener el documento es a través del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED).

El proceso es muy rápido: solo debes entrar a su página web oficial, capturar la clave CURP del alumno en el cuadro de texto y presionar el botón de búsqueda.

Una vez que el sistema localice el perfil, seleccionas el ciclo escolar 2025-2026 y pulsas la opción de descarga.

La segunda vía que ofrece la SEP para los padres de familia es el portal de Control Escolar del estado.

Al ingresar a esta plataforma, debes buscar la sección llamada "formatos de certificación"; ahí el sistema te desplegará los tres niveles correspondientes a preescolar, primaria o secundaria para que elijas el que cursa tu hijo y puedas guardar la boleta en tu computadora o celular.

Cuándo empiezan las vacaciones de verano 2026

Después de la entrega de documentos y la salida oficial de los alumnos fijada para el miércoles 15 de julio, las escuelas no cerrarán de inmediato.

Los días jueves 16 y viernes 17 de julio de 2026, todo el personal docente y directivo deberá asistir a los planteles para tomar un taller intensivo, concluyendo así de forma definitiva las actividades de este año.