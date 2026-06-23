¿Qué tan difícil es criar a un pato? La realidad detrás del furor por el pato “Merlín” en el Mundial 2026

La fama del “Pato Merlín” ha trascendido fronteras. El ahora embajador oficial de la Ciudad de México en el Mundial 2026 se ha ganado el cariño de millones de mexicanos, pero su popularidad también ha pasado a ser un tema de preocupación.

Asociaciones advierten que la imagen del pato “Merlín” ha provocado que cada vez más personas se interesen en adquirir a este tipo de especies como mascota, sin dimensionar lo que realmente implica cuidarlos, y no solo tenerlos por moda.

Alertan por comprar patos por moda: la fama del pato “Merlín”

Organizaciones como la Fundación Patitas enlodadas AC han señalado que las modas pueden provocar compras impulsivas y, con el tiempo, terminar en abandono.

Si bien a “Merlín” se le ha visto por todas partes, incluso teniendo una mayor exposición en televisión nacional o eventos relacionados con la Copa del Mundo en CDMX, no significa que el animalito esté acostumbrado a tener toda esta atención.

La Unidad de Rehabilitación de Fauna Silvestre Pachuca nos recuerda que los animales no son objetos de moda ni accesorios para redes sociales, sino al contrario, son seres que deben recibir muchos cuidados.

Cuidados que no todos están dispuestos a cumplir y, lamentablemente, cuando pasa el furor, muchos de estos animales terminan en abandono o en centros de rescate.

¿Qué tan difícil es cuidar un pato en casa?

Aunque muchas personas consideran que un pato puede ser una mascota “fácil”, la realidad es muy distinta. Criar a estos ejemplares en casa requiere tiempo, espacio y cuidados constantes.



Los patos son animales sociales, por lo que no deben vivir solos o estar gran parte del tiempo en casa sin compañía.

Necesitan áreas amplias para caminar, y si caminan por el asfalto deben tener protección.

Acceso constante a agua limpia, ya que no solo la beben, también la usan para limpiar sus fosas nasales y mantener su higiene.

Alimentación equilibrada con semillas y verduras

Los patos ensucian con mucha frecuencia, por lo que su espacio debe mantenerse en condiciones adecuadas todos los días para evitar enfermedades.

Especialistas advierten que no son animales para espacios pequeños ni para improvisar cuidados. Aunque son resistentes, requieren compromiso diario y condiciones que muchas personas no están preparadas para ofrecer.

¿Cómo se hizo viral el pato “Merlín”?

El llamado pato “Merlín” se volvió tendencia tras aparecer en redes sociales durante uno de los festejos de aficionados de la Selección Mexicana en el Centro Histórico de la capital.

Con el paso de los días, su popularidad creció tanto que incluso la organización deportiva FIFA terminó por consolidarlo como un fenómeno viral y lo reconoció como embajador de la Ciudad de México.

Su dueña Carla, conocida por vender aguas, y su hijo han cuidado a “Merlín” desde que era pequeño. El pato se ha convertido en parte de su vida diaria, al grado de que los sigue a todas partes, lo que demuestra el amor y los buenos cuidados que ha recibido.

Por ello, activistas sostienen que las tendencias pasan, pero los animales sienten, dependen de sus cuidadores y necesitan compromiso durante toda su vida.

