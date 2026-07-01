Temblor hoy en México en vivo: Sismo de magnitud 4.2 en La Paz, Baja California Sur
¿Hubo un temblor este 1 de julio? Sigue el reporte EN VIVO de toda la actividad sísmica en México con magnitud, epicentro y comunicado de autoridades.
¿Hubo un temblor hoy miércoles 1 de julio? Sigue el reporte de los sismos en México este inicio de mes con magnitud, epicentro, anuncio de autoridades y todo lo que debes saber de los movimientos telúricos.
En Azteca Noticias te damos el minuto a minuto de toda información relacionada a los sismos.
Por qué tiembla tanto en México
En México tiembla tanto porque le tocó estar justo encima de un choque constante de placas tectónicas. El país está sentado sobre una placa gigante, pero desde el fondo del Océano Pacífico vienen otras placas empujando con mucha fuerza hacia el continente para meterse por debajo de nosotros.
Como no se deslizan fácil, se traban y acumulan mucha presión durante años; cuando esa presión por fin se destraba y se libera de golpe, es cuando sentimos los jalones y el suelo empieza a moverse.
Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 1 de julio? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento
Sismo se registra al noreste de La Paz, Baja California Sur
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de magnitud 4.2 durante la madrugada de este miércoles 1 de julio de 2026 en la región del Golfo de California.
El epicentro del movimiento telúrico se ubicó en el mar, a 125 kilómetros al noreste de La Paz.