Temblor hoy en México en vivo: Sismo de magnitud 4.2 en La Paz, Baja California Sur

¿Hubo un temblor hoy miércoles 1 de julio? Sigue el reporte de los sismos en México este inicio de mes con magnitud, epicentro, anuncio de autoridades y todo lo que debes saber de los movimientos telúricos.

En Azteca Noticias te damos el minuto a minuto de toda información relacionada a los sismos.

Por qué tiembla tanto en México

En México tiembla tanto porque le tocó estar justo encima de un choque constante de placas tectónicas. El país está sentado sobre una placa gigante, pero desde el fondo del Océano Pacífico vienen otras placas empujando con mucha fuerza hacia el continente para meterse por debajo de nosotros.

Como no se deslizan fácil, se traban y acumulan mucha presión durante años; cuando esa presión por fin se destraba y se libera de golpe, es cuando sentimos los jalones y el suelo empieza a moverse.