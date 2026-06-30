EN VIVO Temblor hoy en México: Sismo de 6.1 sorprende en Guasave, Sinaloa; suman 10 réplicas en estas placas
Las placas ubicadas en la región del Golfo de Baja California han estado muy activas y desencadenaron un gran temblor hoy en Sinaloa, además de una serie de réplicas de sismos
El último día de junio tuvo mucha actividad sísmica desde la madrugada, de acuerdo con datos del Servicio Sismológico Nacional (SSN), que reporta todos los temblores que ocurren en México. El más destacado fue el sismo en Sinaloa de magnitud 6.1 hoy 30 de junio y en Azteca Noticias te damos todos los detalles de los movimientos telúricos.
Los estados con más sismos son Oaxaca y Guerrero; sin embargo, si la magnitud es superior a 5.0 llegan a percibirse en la Ciudad de México (CDMX), donde se activa la alerta para que las personas salgan de casa y se pongan en un punto seguro.
EN VIVO Temblor hoy en México
Sismológico Nacional reporta 10 réplicas por sismo en Sinaloa
El Servicio Sismológico Nacional reveló en un informe especial que se registraron 10 réplicas del temblor de magnitud 6.1 con epicentro en Sinaloa.
La institución precisó que el conteo es hasta las 15:00 horas de este martes y la mayor de las réplicas tuvo una magnitud de 4.9.
¿En qué casos se activa la alerta sísmica en México?
En la Ciudad de México, la alerta se activa cuando ocurre un temblor con magnitud cercana a 6; es por medio de altavoces que se transmite en las 16 alcaldías, para que la población cuente con segundos que pueden salvar su vida.
Si los sensores hacen una estimación inicial de energía que supera los límites preestablecidos, la alerta se activará, incluso aunque la CDMX no esté cerca del epicentro, como ocurre durante temblores fuertes en Oaxaca.
“En el caso de sismos locales no se activa la alerta sísmica, debido a la proximidad del epicentro, por lo que no hay tiempo de alertamiento”, precisó Protección Civil de CDMX.
Sismológico reporta otro temblor en Sinaloa
Después del primer temblor con epicentro cerca de la entidad, el Servicio Sismológico confirmó que ocurrió otro sismo, ahora de magnitud 4.9, a 115 kilómetros al suroeste de Gabriel Leyva Solano, una comunidad perteneciente al municipio de Guasave, Sinaloa.
SISMO Magnitud 4.9 Loc. 115 km al SUROESTE de G LEYVA SOLANO(BENITO J), S 30/06/26 14:29:34 Lat 24.746 Lon -109.171 Pf 5.0 km— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) June 30, 2026
¿Dónde se sintió el temblor en Sinaloa?
Las autoridades de Protección Civil confirmaron que el sismo de magnitud 6.1 se sintió de manera fuerte en el municipio de Guasave, ubicado al norte del estado. Por este temblor se evacuaron algunos edificios públicos, sin reporte de afectaciones.
También se reportó que fue percibido en Culiacán, pero de manera moderada; también se hicieron algunas evacuaciones en edificios públicos, sin daños por el momento.
🟠Guasave, Sinaloa— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 30, 2026
Sismo: percibido de manera fuerte por la población, con algunas evacuaciones en edificios públicos, sin reporte de afectaciones.
🟡 Culiacán, Sinaloa: percibido de manera moderada por la población, con algunas evacuaciones en edificios públicos, sin reporte de…
Descartan riesgo de tsunami tras sismo en Sinaloa
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) confirmó que luego del temblor percibido en Sinaloa, la Secretaría de Marina descartó variaciones importantes en el nivel del mar, por lo que no hay peligro para la operación portuaria en la entidad.
Tiembla en Sinaloa
Durante la tarde de este martes ocurrió un sismo, de magnitud 6.1, con epicentro a 116 kilómetros al suroeste de Guasave, Sinaloa; una entidad donde no es frecuente que se registren este tipo de movimientos.
SISMO Magnitud 6.1 Loc. 116 km al SUROESTE de GUASAVE, SIN 30/06/26 13:45:36 Lat 24.712 Lon -109.130 Pf 5.0 km— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) June 30, 2026
También tembló frente a las costas de Zihuatanejo
Hoy martes 30 de junio han ocurrido dos sismos con epicentro a unos kilómetros de Zihuatanejo, Guerrero, con las siguientes magnitudes:
3.5 - a 11 kilómetros de la costa
3.3 - a 26 kilómetros de la costa
En este estado de México tiembla todos los días
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero recordó que en esta entidad hay temblores todos los días, ocurren alrededor de 11 sismos diariamente.
Lo anterior se debe a que México se ubica sobre cinco placas tectónicas que continuamente que acumulan energía, por lo que al liberarla, se perciben los sismos.
Por eso es importante estar preparados y contar con un plan familiar en caso de temblor, también es necesario tener en casa la mochila de emergencia, establecer rutas de salida así como puntos de reunión.
¿Cuál fue la magnitud de los sismos en Acapulco?
Los datos del Sismológico confirman que durante la madrugada de hoy se registraron tres sismos frente a las costas de Acapulco, Guerrrero.
El primero fue a 26 kilómetros al este del puerto, con una magnitud de 3.4; el segundo fue a 22 kilómetros, con magnitud 3.5, y el último, a 23 kilómetros, con una magnitud de 3.1, añadió la dependencia.
Madrugada muy activa en San Marcos, Guerrero
Un total de ocho temblores ocurrieron las primeras horas de este martes cerca de San Marcos, Guerrero; este municipio se localiza a unos 59 kilómetros al sureste de Acapulco, su principal característica son sus playas poco concurridas.
La menor magnitud de los sismos que ocurrieron hoy fue de 2.1, mientras que el de mayor intensidad fue de 3.6, a 37 kilómetros de San Marcos, confirmó el Sismológico.
Cuatro sismos ocurren cerca de Oaxaca
De acuerdo con los datos del Sismológico, la madrugada de este 30 de junio se registraron cuatro sismos cercanos al estado de Oaxaca.
- A 51 kilómetros al sur de Salina Cruz, de magnitud 3.6
- A 29 kilómetros al noreste de Río Grande, de magnitud 3.0
- A 37 kilómetros al sureste de Pinotepa Nacional, de magnitud 3.7
- A 18 kilómetros al sureste de Pinotepa Nacional, de magnitud 3.3