EN VIVO Temblor hoy en México: Sismo de 6.1 sorprende en Guasave, Sinaloa; suman 10 réplicas en estas placas

El último día de junio tuvo mucha actividad sísmica desde la madrugada, de acuerdo con datos del Servicio Sismológico Nacional (SSN), que reporta todos los temblores que ocurren en México. El más destacado fue el sismo en Sinaloa de magnitud 6.1 hoy 30 de junio y en Azteca Noticias te damos todos los detalles de los movimientos telúricos.

Los estados con más sismos son Oaxaca y Guerrero; sin embargo, si la magnitud es superior a 5.0 llegan a percibirse en la Ciudad de México (CDMX), donde se activa la alerta para que las personas salgan de casa y se pongan en un punto seguro.