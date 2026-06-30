Última hora: Activan alerta por granizo al sur de CDMX a la hora del México vs Ecuador y ya hay actividad eléctrica; ¿podría cancelarse el partido?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina activó la alerta amarilla por la previsión de lluvias intensas y granizo en la Ciudad de México, epsecialmente cerca del estadio donde se jugará el partido México vs Ecuador hoy 30 de junio, durante el Mundial 2026.

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Además, la dependencia ya detectó actividad eléctrica al sur de la Ciudad de México y por el momento recomiendan suspender las actividades al aire libre.

¿Podría posponerse o cancelarse el juego de la Selección Mexicana de la ronda de dieciseisavos de final en el Estadio Ciudad de México? En Azteca Noticias te traemos el pronóstico del clima actualizado.

Activan alerta amarilla por lluvia previo al México vs Ecuador

Protección Civil local activó la alerta amarilla por la intensificación de la precipitación pluvial y el pronóstico de granizo en Benito Juárez, Cuauhtémoc, Tlalpan y Coyoacán, alcaldía en la que se ubica el Estadio Ciudad de México, sede del México vs Ecuador.

La tormenta se estima para las siguientes cinco horas, por lo que coincide con la hora del partido de la Selección Mexicana.

Además, hay alerta naranja por lluvias de entre 30 y 49 mm y caída de granizo en las demarcaciones Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztacalo, Iztapalapa, Milpa Alta y Venustiano Carranza.

Pronóstico del tiempo en CDMX para el México vs Ecuador

Desde antes de las 14:00 horas, Protección Civil de la Ciudad de México indicó que ya se registran lluvias en la capital-

Esta mañana el norte y oriente de la CDMX amanecieron con precipitaciones pluviales fuertes. Además, la dependencia alertó que se espera que las lluvias y chubascos se intensifiquen durante la tarde de hoy, pero ahora en el sur de la capital mexicana, en donde se localiza el Estadio Ciudad de México, antes Azteca. Incluso se pronostica caída de granizo y actividad eléctrica.

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Se observan #lluvias de intensidad débil y algunos chubascos sobre zonas altas de @AlcaldiaAO, @ALaMagdalenaC y @TlalpanAl.



Se prevé que estas precipitaciones se intensifiquen durante la tarde y estén acompañadas de actividad #eléctrica y posible caída de #granizo.



Mantente… pic.twitter.com/n5TFJKCzVR — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 30, 2026

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional precisó que hay alta probabilidad de lluvias fuertes de hasta 50 milímetros para las siguientes horas en la Ciudad de México. También se estiman vientos de hasta 40 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.

Por ello, la Coordinación Nacional de Protección Civil hizo un llamado, a través de un comunicado, a usar ropa adecuada para al clima, utilizar calzado antiderrapante y llevar impermeable a todas las actividades al aire libre relacionadas con el juego México vs Ecuador del Mundial 2026.

¿Podría cancelarse el México vs Ecuador por el clima hoy?

Un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya tuvo que ser pausado debido a condiciones climáticas. En el juego Francia vs Irak se interrumpió el encuentro debido a la tormenta que afectaba el Estadio Filadelfia, en Estados Unidos.

El protocolo que se aplió establece que el evento debía pausarse al detectarse rayos a un radio de 13 kilómetros cerca del recinto deportivo. Jugadores, aficionados y todo el parsonal tuvieron que salir de las zonas descubiertas y permanecer en pasillos y salas con techo. Para reanudar el enfrentamiento se tuvo que completar un intervalo de media hora sin que se registrara un rayo.

En caso de actividad eléctrica en el Estadio Ciudad de México o en las plazas públicas en las que se transmitirá el partido en pantallas gigantes, la Coordinación Nacional de Protección Civil exhorta a que los asistentes busquen refugio en zonas techadas. Además, recomienda que se mantengan alejados de árboles, postes y estructuras de metal.

Por el momento no hay pronóstico de cancelación o retraso para el México vs Ecuador, pero las alertas se mantienen activas por si se debe seguir un protocolo similar al del partido Francia vs Irak.

Recomendaciones para la afición: ¿qué artículos están permitidos en el Estadio Ciudad de México?

Con una temperatura prevista de 22 grados como máxima y 13 como mínima, la capital podría ofrecer una tarde fresca, pero la lluvia puede complicar traslados y tiempos de llegada.

Para la afición, eso significa considerar llevar impermeable y rutas con más margen de tiempo, sobre todo si el encuentro concentra gran movimiento en accesos y transporte. Recuerda que si vas al Estadio Ciudad de México, no podrás ingresar con paraguas.

Horario y dónde ver el partido México vs. Ecuador

También vale la pena recordar que podrás ver el partido México vs Ecuador de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a través de Azteca 7, el Canal del Mundial, así como por el sitio de Azteca Deportes a partir de las 18:30 horas este 30 de junio de 2026.

