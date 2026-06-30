Oración de hoy para la abundancia: La plegaria para pedirle a San Aarón por dinero este 1 de julio

Hoy, 1 de julio, muchas personas buscan una plegaria breve y directa para pedir ayuda económica. La siguiente oración, dedicada a San Aarón, se comparte como una súplica de fe para quienes confían en la intercesión de los santos por necesidades materiales. Recita con intención y calma, concentrándote en tu petición y en acciones concretas que acompañen la solicitud, como administrar mejor tus recursos y buscar oportunidades laborales o de ingreso.

Oración para hoy 1 de julio

Bendito sea San Aarón.

Hoy quiero rezarte para hacerte

El vínculo entre el gran y fuerte

Todopoderoso Jesucristo para que todas mis súplicas sean escuchadas.

Y entonces tal vez

Se cumplan todas mis plegarias

Te elijo a ti como mi protector,

para que lo logres con tus santas manos

Haz todo el trabajo necesario para

poder superar todas estas necesidades

Que hoy me perjudican.

Hazme sentir todos esos frutos y dones que posees

Hazme sentir como si estuvieras rodando

Todos los días para poder sentirme por dentro

De tu manto de protección.

Te pido que estas palabras sean escuchadas

Por tu corazón, y puedas consentir,

Alcanzar la gentileza de tu paz.

Te pido que me socorras a conseguir

Que arduamente he buscado, para que así me permitas,

Proporcionar el pan de cada día a mi familia,

Permite tener un buen poder adquisitivo para darme todos los lujos

Que en esta vida son necesarios.

Como es poder cubrir la formación

De mis hijos, que puedan participar en

Todas las actividades, qué bien hoy ellos

Decidan de tener, para que sean unas

Mentes creativas en todas las

Facetas de su vida.

Señor sé que todo en esta vida

Es material, pero para poder sobrellevarla

y marchar en paz al reino de Dios.

Santoral hoy 1 de julio

La Iglesia Católica dedica el primer día del séptimo mes para honrar la memoria y el legado de San Aarón. Los textos bíblicos lo describen como un líder fundamental durante el éxodo de los israelitas desde Egipto hacia la Tierra Prometida. Su figura representa la mediación, la elocuencia y el servicio incondicional a los planes divinos, cualidades que lo convierten en un intercesor sumamente poderoso para quienes enfrentan dificultades económicas severas.

Además de la festividad de este importante patriarca bíblico, el calendario litúrgico conmemora a otras figuras relevantes de la cristiandad durante esta jornada.

Los feligreses también recuerdan con devoción a San Justo y San Casto, así como a San Martín de Vienne, mártires y obispos que defendieron sus creencias con gran valentía.