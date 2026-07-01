La peligrosa razón por la que debes evitar que te caiga espuma en aerosol en los ojos durante los festejos

La fiesta por la Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúan en México y todos los días hay celebraciones y fiebre futbolística por el torneo internacional. Parte de la tradición de los festejos es aventar espuma cada vez que cae un gol o hay alguna razón para animar el ambiente.

¿Qué tan peligroso es exponerte a ese festejo con espuma?

🚨 ¡EL ÁNGEL DE LA INDEPENDENCIA DESBORDADO!



🇲🇽 Así se vivió la madrugada de este miércoles en la CDMX. Más de un millón de aficionados vibraron al unísono tras el histórico triunfo de la Selección Mexicana ante Ecuador en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.



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Por qué es peligroso que te caiga espuma en los ojos

El peligro de las espumas de fiesta está en la fuerza con la que sale el chorro y en la consistencia de dicho líquido.

Al ser un aerosol, el líquido se dispara a una presión algo fuerte que impacta de frente contra tu ojo si te la lanzan cerca.

Además, la sustancia se pega con facilidad a los tejidos del ojo, lo que dificulta que las lágrimas naturales la expulsen rápidamente, haciendo más largo el tiempo de daño.

Qué tipo de sustancias químicas tiene la espuma

Las agencias de protección sanitaria dicen que estos productos están fabricados con una mezcla de químicos algo agresivos para el cuerpo humano.

Su fórmula base tiene tensioactivos (que sirven para hacer las burbujas), conservadores, fragancias artificiales y gases propelentes, sustancias que se usan en aerosol, como el butano o propano que son las que permiten que el líquido se expulse.

Estas sustancias están diseñadas para tocar la ropa o el suelo y no partes delicadas, como son los ojos.

Qué te puede pasar si te entra espuma al ojo

La reacción del ojo ante la espuma puede ser dolorosa. Lo primero que vas a sentir es un ardor intenso que te va a obligar a cerrar tu párpado.

Los médicos dicen que este químico puede causar conjuntivitis, inflamación de los párpados, enrojecimiento y fotofobia, que es cuando te lastima la luz del sol o de las lámparas.

#ElMundialXAzteca | 🇲🇽 Más de un millón de personas se reunieron en la CDMX para ver la victoria de #MiSelecciónAzteca sobre Ecuador, así lo informó el Gobierno de la CDMX, en una noche que marcó su cuarta victoria en la Copa Mundial de la FIFA 2026™



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Te puedes quedar ciego por un descuido en los festejos

Sí existe un riesgo de quedarte ciego si no te atiendes a tiempo. Los químicos del aerosol pueden llegar a quemar la córnea, que es la capa transparente que cubre el ojo, provocando úlceras o cicatrices internas.

En los casos más severos, si la quemadura es profunda y no se enjuaga, puede causar una ceguera temporal o daños en la calidad de tu vista.