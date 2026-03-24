Doble alerta por frío en CDMX: el clima caerá a su punto más bajo a esta hora en 6 alcaldías

¡El clima no se decide! Si creíste que los días con amaneceres helados quedaron atrás, te tenemos malas noticias, ya que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la doble alerta por frío para este miércoles 25 de marzo en la Ciudad de México (CDMX).

Al amanecer, se esperan temperaturas bajas que podrían llegar hasta por debajo de los 3 °C en diferentes zonas del sur de la capital, pero ¿a qué hora se sentirá más frío?

Activan Alerta Amarilla y Naranja por frío este miércoles 25 de marzo en CDMX

Como una medida de precaución, la SGIRPC activó la Alerta Naranja ante el pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada de este miércoles en:



Tlalpan

Las diferentes zonas que integran a la demarcación del sur podrían registrar temperaturas de un grado celsius hasta 3 grados.

⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles 25/03/2026, en la demarcación: @TlalpanAl.



Mantente informado y atiende las recomendaciones.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/wIXRezxlkE — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 24, 2026

Asimismo, se activó la Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas de entre 4 y 6 grados Celsius, en las alcaldías:



Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Xochimilco

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles 25/03/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @XochimilcoAl.



Mantente informado y atiende las recomendaciones.… pic.twitter.com/OiJSyhheZe — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 24, 2026

¿A qué hora se sentirá más frío en CDMX?

¡A cubrirse del frío! Las horas en que la temperatura alcanzará sus niveles más bajos serán durante la madrugada de este 25 de marzo, desde las primeras horas y hasta después de las 7:00 a.m., justo cuando miles de personas salen de casa rumbo a su trabajo.

El horario en que se sentirá mayor frío será de 12:00 a.m. a 8:00 a.m ., momento en que el sol comienza a emitir sus primeros rayos.

Pronóstico del clima en CDMX hoy: ¿a cuántos grados estaremos?

El ingreso de humedad del océano Pacífico y Golfo de México ocasionará lluvias y descargas eléctricas ten gran parte del territorio nacional, especialmente en el centro y sur del país.

En la Ciudad de México se prevé para mañana un cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente frío con posibles bancos de niebla en zonas boscosas.

Por la tarde, ambiente templado a cálido con chubascos en el Valle de México, con descargas eléctricas y posible caída de granizo. La temperatura mínima será de 8 a 10 °C y la máxima de 23 a 25 °C.

