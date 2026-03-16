Frente frío 41 traerá lluvias intensas a México: bajas temperaturas afectarán a varios estados

Mejor carga con el paraguas, ya que el clima en México experimentará un cambio importante con la llegada del frente frío 41, uno de los últimos sistemas frontales para despedir el invierno 2025-2026.

Con una masa de aire ártico, este lunes 16 de marzo se esperan lluvias intensas, fuertes rachas de viento y un marcado descenso de temperaturas en varios estados.

¿En qué estados lloverá este lunes 16 de marzo?

Para este lunes, se pronostican precipitaciones muy fuertes a intensas en regiones del sur y sureste del pais.



Lluvias muy fuertes: Puebla (norte), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y este), Chiapas (noroeste y norte) y Tabasco (oeste y sur).

Puebla (norte), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y este), Chiapas (noroeste y norte) y Tabasco (oeste y sur). Lluvias fuertes: Hidalgo y Tlaxcala.

Hidalgo y Tlaxcala. Chubascos con lluvias puntuales: Estado de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Estado de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Guerrero.

Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Guerrero. Lluvias aisladas: Guanajuato y Michoacán.

Con el ingreso del frente frío por el noroeste y norte de México, se prevé la caida de nieve y aguanieve en montañas como el Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Sierra Negra, Nevado de Toluca y la Malinche.

Onda de calor persiste en México este lunes 16 de marzo

Aunque el frío se resentirá en diversos estados, la onda de calor prevalece en los siguientes estados:



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste) y Oaxaca (centro y este).

Guerrero (noroeste) y Oaxaca (centro y este). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: B aja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Zacatecas (sur), Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (sur), Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

aja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Zacatecas (sur), Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (sur), Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Aguascalientes y Estado de México (suroeste).

Evento de “Norte” con vientos muy fuertes por frente frío 41

Otro de los efectos importantes del sistema será el desarrollo de un evento de “Norte” en el Golfo de México.

Por ello, se prevén rachas de viento de hasta 120 km/h en Tamaulipas y Veracruz, lo que podría ocasionar:



Caída de árboles

Caída de anuncios publicitarios

Dificultades en la navegación marítima, ya que el oleaje podría alcanzar entre 4 y 6 metros de altura en costas del Golfo.

Clima hoy en CDMX y Edomex

¡Atención, chilangos! Por la mañana, se espera un cielo parcialmente nublado con presencia de bruma y ambiente fresco. Hacia la tarde, ambiente templado y cielo nublado con probabilidad de chubascos en la capital del país, así como lluvias puntuales fuertes.

Durante la noche, ambiente fresco a frío, y muy frío con bancos de niebla en zonas altas durante la madrugada del martes. La temperatura mínima será de 10 a 12 °C y la máxima de 22 a 24 °C.

