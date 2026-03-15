Evento de “Norte” en Quintana Roo durará 48 horas: en alerta por efectos del frente frío 41

¡Nada de meterse al mar! Debido a la llegada del frente frío 41 sobre el noroeste de México y a la vaguada prefrontal sobre la península de Yucatán, Quintana Roo experimentará un clima con fuertes lluvias y un evento de "Norte" en los próximos dos días.

Evento de "Norte" y lluvias por Frente Frío 41 en Quintana Roo

A través de redes sociales, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, advirtió que del 16 al 17 de marzo, los efectos del sistema frontal provocarán condiciones meteorológicas adversas en la entidad. Entre ellas:



Cielo parcialmente nublado.

Lluvias torrenciales con acumulados de 50 a 75 milímetros, acompañadas de tormentas eléctricas.

Evento de "Norte"

Oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas.

Por el frente frío, también se prevé que bajen las temperaturas con mínimas de hasta 16 y 18 grados Celsius durante las madrugadas del 18, 19 y 20 de marzo.

📣 Atención quintanarroenses.



Debido al acercamiento del frente frío número 41 y la vaguada prefrontal que lo acompaña a la Península de Yucatán y al estado de #QuintanaRoo, se pronostica:



📅 A partir de la tarde del lunes 16 y durante el martes 17 de marzo de 2026.



☁️ Cielo… pic.twitter.com/iHsJaEKTPS — Mara Lezama (@MaraLezama) March 15, 2026

Ciudades afectadas por evento de "Norte"

"Norte" es un fenómeno meteorológico acompañado de bajas temperaturas, propiciadas por masas de aire frío y seco desde Estados Unidos y Canadá. Durante estos días, la recomendación es evitar entrar al mar, debido a vientos intensos.

La fuerte marejada, que genera corrientes de retorno peligrosas, puede poner en peligro la vida de pequeñas embarcaciones, así como la de turistas.

Las costas en riesgo son:



Lázaro Cárdenas

Isla Mujeres

Benito Juárez

Puerto Morelos

Cozumel

El #FrenteFrío núm. 41 y su masa de aire ártico, ingresarán hoy sobre el norte y noreste de #México. Ocasionarán #Rachas muy fuertes de #Viento y posibles #Tolvaneras en estados de esas regiones.

Durante la madrugada del lunes, iniciará un #EventoDeNorte intenso en costas de… pic.twitter.com/fVVKLYQVfA — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 15, 2026

¡Atento! El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que también se prevé el inicio de un evento de "Norte" intenso en el litoral de Tamaulipas.

Por ello, autoridades recomiendan solicitar información en Capitanías de Puerto sobre las actividades marítimas, además de atender las recomendaciones.

¡Se vienen las lluvias! Así estará el clima este lunes en México

El clima en México no dará tregua por la onda de calor, así como por las lluvias extremas causadas por el frente frío número 41, el cual se extenderá en los próximos días sobre la península de Yucatán y el mar Caribe.

Entre los estados más afectados por las lluvias y posibles granizadas están: Puebla (norte), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y este), Chiapas (noroeste y norte) y Tabasco (oeste y sur).

Mientras que la onda de calor prevalecerá en:

