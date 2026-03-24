Vaguada traerá lluvias fuertes a México este 24 de marzo: estos estados serán los más afectados por el clima
Lluvias fuertes y calor de hasta 45 grados marcarán el clima en México este 24 de marzo; estos son los estados más afectados por la vaguada y sus efectos.
El clima en México para este martes 24 de marzo traerá un contraste marcado: lluvias fuertes en varias regiones del país y calor intenso en otras zonas, de acuerdo con el pronóstico oficial. Estados como Puebla, Veracruz y Oaxaca serán los más afectados por precipitaciones, mientras que en el norte y occidente se esperan temperaturas de hasta 45 grados.
Durante el día, se prevén lluvias con descargas eléctricas en distintas regiones del territorio nacional; las precipitaciones más intensas se concentrarán en el oriente y sur, donde podrían registrarse encharcamientos, deslaves e incremento en niveles de ríos y arroyos.
¿Dónde lloverá en México este 24 de marzo?
Las lluvias más fuertes se esperan en Puebla, Veracruz y Oaxaca, con acumulaciones importantes. Además, habrá chubascos en estados como Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Tlaxcala, Tabasco y Chiapas.
En otras entidades como Tamaulipas, Hidalgo, San Luis Potosí, Campeche y Quintana Roo se prevén lluvias aisladas, que aunque menores, podrían generar afectaciones en zonas urbanas.
Durante esta noche y madrugada del martes, se pronostican #Chubascos en la #CDMX y #EdoMéx; con #DescargasEléctricas y posible caída de #Granizo. #Pronóstico #Meteorológico a 72 horas para el #ValleDeMéxico y la #Megalópolis. ⤵️https://t.co/ornurShKJe pic.twitter.com/sNGjruaoaw— CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 24, 2026
Clima en CDMX y Estado de México este 24 de marzo
En el Valle de México, el clima será variable. Por la mañana se espera ambiente fresco a frío, con posibles bancos de niebla en zonas altas; por la tarde, aumentará la temperatura y se prevén lluvias con descargas eléctricas e incluso posible caída de granizo.
La temperatura en la Ciudad de México oscilará entre los 8 y 25 grados, mientras que en Toluca se esperan mínimas cercanas a los 2 grados.
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Se pronostican #Lluvias fuertes en zonas de #Jalisco, #Puebla, #Veracruz y #Oaxaca.— CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 24, 2026
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Calor extremo en varias regiones de México
Mientras en algunas zonas lloverá, en otras el calor será protagonista. Se esperan temperaturas de entre 40 y 45 grados en estados como Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Guerrero.
En entidades como Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán, las temperaturas alcanzarán entre 35 y 40 grados, generando un ambiente caluroso a muy caluroso durante la tarde.
Viento, niebla y posibles riesgos por clima en México
El pronóstico también indica rachas de viento de hasta 70 km/h en el istmo de Tehuantepec, lo que podría provocar caída de árboles o anuncios. Además, los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en carreteras.
Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las condiciones del clima, ya que las lluvias y el viento podrían generar afectaciones en distintas regiones del país.