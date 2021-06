Clima en México 26 de junio: lluvia torrencial en Michoacán y Guerrero

Evitemos inundaciones en la Ciudad de México. Sigue nuestras recomendaciones ante #lluvias:



💧 No tires basura en la vía pública

💧 No viertas grasas al drenaje

💧 No tires colillas o cubrebocas en la calle#LaPrevenciónEsNuestraFuerza #OperativoLluvias2021 pic.twitter.com/4QytUf1npJ