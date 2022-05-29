Clima en México para el 29 de mayo: “Agatha” provocará lluvias

El clima para el 29 de mayo en México pronostica que el ciclón tropical “Agatha” se convierta en huracán categoría 1 y se localice en el suroeste de Oaxaca y el sur de Guerrero.

“Agatha” provocará lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas, lo que puede causar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, generando deslaves e inundaciones en zonas bajas de ambas regiones.

En tanto, en Guerrero también se esperan lluvias fuertes para este 29 de mayo, que generarán rachas fuertes de viento y oleaje elevado en las costas. También se esperan fuertes lluvias en el sureste de México.

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Mientras que en el norte y occidente del país, se espera un clima con lluvias y chubascos que podrían estar acompañados de descargas eléctricas.

Además se espera que se aproxime un nuevo frente frío al noroeste de México que podría ocasionar fuertes rachas de viento con probabilidad de tolvaneras este 29 de mayo.

Sin embargo, en gran parte de México persistirá el clima caluroso a muy caluroso, con temperaturas por arriba de los 35 grados y en algunos estados del norte de México superará los 40 grados.

Clima en CDMX y Edomex: lluvias el 29 de mayo

Para este 29 de mayo se espera un clima lluvioso en el Valle de México. Se pronostica un cielo parcialmente nublado y ambiente fresco por la mañana, con frío en zonas altas del Estado de México.

Hay probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y chubascos en el Edomex, que podrían estar acompañados de descargas eléctricas para el 29 de mayo.

La temperatura mínima de esta mañana en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la temperatura máxima de 27 a 29 °C. Para la capital del Estado de México, se prevé temperatura máxima de 22 a 24 °C y mínima de 6 a 8 °C.

Clima en Nuevo León: lluvias aisladas el 29 de mayo

Para el 29 de mayo, el clima pronostica un cielo parcialmente nublado por la mañana y nublado por la tarde con chubascos en zonas de Durango, Zacatecas y Aguascalientes, además de lluvias aisladas en Coahuila y Nuevo León y San Luis Potosí, todas con descargas eléctricas.

Clima en Quintana Roo: lluvias fuertes el 29 de mayo

El clima para el 29 de mayo pronostica un día con lluvias puntuales fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, las cuales estarán acompañadas con descargas eléctricas. Ambiente templado por la mañana y caluroso por la tarde. Viento del este y sureste de 10 a 25 km/h en la región, con rachas de 40 a 50 km/h en costas de Yucatán.

Pronóstico de lluvias en México para el 29 de mayo

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Oaxaca y Chiapas.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Guerrero y Tabasco.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos: Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Estado de México y Puebla.