Clima en México 3 de agosto: Lluvias muy fuertes en el norte y centro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua anunció el pronóstico del clima en México para este martes 3 de agosto, el cual prevé lluvias muy fuertes en el norte, occidente y centro del país.

El pronóstico del clima en México para este 3 de agosto prevé que a partir de esta noche existan condiciones para lluvias muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Estado De México, Ciudad De México y Puebla.

La onda tropical 18 se desplazará sobre la Península de Yucatán y ocasionará un clima con chubascos y lluvias fuertes en la región, además de lluvias intensas en Chiapas y Oaxaca; todas acompañadas por descargas eléctricas, rachas de viento y posibles granizadas.

Clima CDMX: Chubascos y lluvias fuertes

Entidades del centro de México como Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México y Morelos presentarán un clima con intervalos de chubascos y lluvias fuertes para este 3 de agosto.

En la CDMX se pronostica una temperatura mínima de 13 a 15° C y una máxima de 22 a 24° C. Para el Edomex, la temperatura mínima será de 7 a 9° C y la máxima de 18 a 20° C.

Clima Nuevo León: Lluvias muy fuertes en el norte de México

El sistema frontal 62 y un canal de baja presión provocarán un clima con lluvias fuertes en Nuevo León y Tamaulipas, así como muy fuertes en Coahuila, para este martes 3 de agosto.

En la región habrá un clima fresco por la mañana y caluroso por la tarde, así como viento con rachas de hasta 60 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas.

Clima Quintana Roo: Se acerca la onda tropical 18

La aproximación de la nueva onda tropical 18 a la Península de Yucatán, provocará un clima con chubascos en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como lluvias muy fuertes en Chiapas para este 3 de agosto.

Sin embargo, en la región habrá un clima caluroso con temperaturas máximas de entre 35 y 40° C.