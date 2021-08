Clima en México 6 de agosto: Onda tropical llega al sureste del país

El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) anunció el pronóstico del clima en México para este viernes 6 de agosto, el cual prevé que la onda tropical 18 se extienda hacia el sureste y occidente del país provocando lluvias de fuertes a intensas sobre el noroeste, occidente y centro del territorio nacional.

El frente frío 62, fuera de temporada, se extenderá sobre la frontera noreste de México e interaccionará con un canal de baja presión y el ingreso de humedad, lo que ocasionará un clima con lluvias muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas, posibles granizadas, rachas de viento de 60 a 70 km/h y posible formación de torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

El pronóstico del clima en México para este 6 de agosto prevé un ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste del país, con temperaturas máximas superiores a 45° C en el noroeste de Sonora y norte de Baja California.

Clima CDMX: Mínima de 13° C

Prevalecerán las condiciones para un clima con cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México.

En la CDMX se pronostica una temperatura mínima de 13 a 15° C y una máxima de 23 a 25° C. Para el Edomex, la temperatura mínima será de 7 a 9° C y la máxima de 21 a 23° C.

Mañana, viernes, se pronostican #Lluvias ligeras en la #CDMX y fuertes en el #EdoMéx.



Consulta el #Pronóstico para las siguientes 72 h en la zona Metropolitana del #ValleDeMéxico. ➡️https://t.co/ornurRZBv6 pic.twitter.com/5bU6F3nh8O — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 6, 2021

Clima Nuevo León: Chubascos para este 6 de agosto

En estados del norte de México como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se espera un clima con intervalos de chubascos para este viernes 6 de agosto.

También habrá un clima fresco por la mañana y caluroso por la tarde. Viento de componente este de 15 a 30 km/h en la región con rachas de 50 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas.

Clima Quintana Roo: Llega nueva onda tropical

Una nueva onda tropical se aproxima a las costas de Quintana Roo, incrementando la probabilidad de un clima con chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en Península de Yucatán.

Habrá un clima de templado a cálido por la mañana y caluroso por la tarde. Viento del este de 15 a 30 km/h en la región con rachas de 50 a 60 km/h en la región.