El país seguirá registrando fuertes lluvias para este fin de semana. Conoce los detalles completos del clima en México para este domingo 17 de agosto de 2025.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alerta de la presencia de fuertes lluvias en algunas zonas del país, pero en otros estados continuará el ambiente caluroso a muy caluroso este domingo.

¿Cuál será el clima en México 17 de agosto 2025?

Este 17 de agosto de 2025 persistirá el monzón mexicano sobre el noroeste del territorio nacional, interaccionará con inestabilidad atmosférica, originando lluvias muy fuertes en la región mencionada, además de chubascos en Baja California Sur.

Una vaguada en altura, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el occidente, centro y sur del territorio mexicano; pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero.

Simultáneamente, un canal de baja presión se extenderá sobre el oriente y sureste mexicano, aunado al ingreso de humedad del golfo de México y mar caribe, además del desplazamiento de la onda tropical número 23, propiciarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en las regiones mencionadas, con lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Chiapas. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana, litoral del Pacífico y golfo de México, así como la península de Yucatán.

¿En qué estados lloverá más fuerte el 17 de agosto 2025?

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes : Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Guerrero, Oaxaca y Chiapas



: Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Guerrero, Oaxaca y Chiapas Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Nayarit, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo



: Nayarit, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Intervalos de chubascos : Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Colima, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala



: Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Colima, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala Lluvias aisladas: Tamaulipas, San Luis Potosí y Aguascalientes

CDMX y Edomex: clima domingo 17 de agosto 2025

En el Valle de México, se esperan condiciones de cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Durante la mañana, se prevé ambiente fresco a templado en la región; frío y bancos de niebla en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde, ambiente templado a cálido, con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México. Dichas lluvias se podrían acompañar con descargas eléctricas y caída de granizo; además podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 11 a 13 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 20 a 22 °C.