¿Irás a la Basílica de Guadalupe? Clima para CDMX | Frente frío 20 así afectará a México

El clima en México para este jueves 11 de diciembre de 2025 se perfila con fuertes rachas de viento, cielo parcialmente nublado y lluvias en algunas zonas.

Aquí podrás consultar todos los detalles del reporte más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sobre las temperaturas que se prevén.

¿Cómo será el clima en México el 11 de diciembre 2025?

Toma en cuenta que el frente frío número 20 se extenderá sobre el noreste de México, ocasionando fuertes rachas de viento en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

No olvides que canales de baja presión sobre el interior del país en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias y chubascos en estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en Michoacán, Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

Además, persistirá, ambiente de muy frío a frío al amanecer, en estados de la Mesa del Norte y Mesa Central, y gélido en sierras de Chihuahua y Durango.

Estados con lluvias el 11 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional vigila la aproximación de un frente frío sobre el norte y noreste de México.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Michoacán (centro), Chiapas (este), Campeche (este) y Quintana Roo



: Michoacán (centro), Chiapas (este), Campeche (este) y Quintana Roo Intervalos de chubascos : Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Las Montañas y Olmeca), Jalisco, Colima, Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Tabasco y Yucatán



: Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Las Montañas y Olmeca), Jalisco, Colima, Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Tabasco y Yucatán Lluvias aisladas: Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Tlaxcala

¿Lluvia o frío en CDMX? Clima en CDMX jueves 11 de diciembre

En el Valle de México por la mañana se prevé cielo parcialmente nublado, ambiente frío en la región, muy frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México.

En la tarde, cielo medio nublado a nublado, ambiente templado con probabilidad de lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en Estado de México y lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 10 a 12 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Toluca tendrá una temperatura mínima de 6 a 8 °C y una máxima de 20 a 22 °C.