Calor extremo en el centro y vientos fuertes en el norte: así impactará el frente frío 37 en México

El clima en México vuelve a dar un giro brusco para este viernes 20 de febrero. Mientras el frente frío número 37 ingresará con fuerza sobre el norte y noroeste del país, una onda de calor mantiene temperaturas extremas en gran parte del centro.

Temperaturas extremas por onda de calor en México

El choque de sistemas frontales provocará temperaturas mínimas en zonas serranas del norte, mientras que en el centro y sur el termómetro superará los 40 grados.

En regiones montañosas de Baja California, Chihuahua y Durango se esperan heladas severas, con mínimas de hasta -10 °C, además de posible caída de nieve o aguanieve.

En contraste, la onda de calor se mantiene activa en zonas del centro de México, afectando a:



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste), San Luis Potosí (centro) y Querétaro (norte).

Guerrero (noroeste), San Luis Potosí (centro) y Querétaro (norte). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo, Veracruz, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo, Veracruz, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato y Estado de México (suroeste).

Para mañana se prevé ambiente cálido, cielo parcialmente nublado y sin #Lluvia en la #CDMX y el #EdoMéx. En la capital del país se espera #Temperatura máxima de 28 a 30 grados #Celsius. Ve el #Pronóstico a 72 horas para el #ValleDeMéxico y la #Megalópolis en ⬇️… pic.twitter.com/aVgrUsJQjk — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 20, 2026

Lluvias aisladas y posible nieve: ¿en qué estados?

Aunque el anticiclón en niveles medios reduce la probabilidad de lluvias en gran parte del país, el avance del frente frío 37 sí dejará efectos puntuales.



Lluvias aisladas: Baja California, Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Quintana Roo

Vientos fuertes por el frente frío 37

En Sonora, Chihuahua y Durango se esperan rachas de 60 a 80 km/h, mientras que en Baja California podrían alcanzar hasta 90 km/h.

Estas condiciones pueden provocar caída de árboles, anuncios espectaculares y reducción de visibilidad por tolvaneras o bancos de niebla, especialmente en carreteras y zonas urbanas.

En el Istmo de Tehuantepec y el sur de Veracruz, el viento soplará con componente sur y rachas intensas. En costas del Pacífico, el oleaje alcanzará hasta 3 metros en la península de Baja California.

Clima en CDMX y Estado de México

Para la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), el panorama será igual de cálido que ayer. La mañana iniciará con ambiente fresco y algo de bruma, especialmente en zonas altas del Edomex. Por la tarde, el clima será cálido y seco, sin probabilidad de lluvia.

En la CDMX se esperan temperaturas máximas de 28 a 30 °C, mientras que en Toluca el termómetro oscilará entre 4 y 27 °C. El viento será moderado, con rachas ocasionales de hasta 40 km/h.