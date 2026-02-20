La fecha exacta en la que subirá la tarifa del transporte público en Guadalajara hasta 14 pesos

El transporte público en Guadalajara tendrá un ajuste en su esquema de tarifa durante 2026, luego de que el Comité Técnico Tarifario del Estado aprobara una actualización que impactará directamente a los usuarios de la Zona Metropolitana.

La decisión ya fue tomada a nivel técnico, pero el monto final que pagarán los pasajeros dependerá del mecanismo que establezca el Gobierno estatal y de si cuentan o no con tarjeta electrónica.

El anuncio ha generado inquietud entre usuarios, ya que el ajuste representa el cambio más relevante en varios años y podría modificar el gasto diario de miles de familias que utilizan camión como principal medio de traslado.

¿Cuándo subirá la tarifa del transporte en Guadalajara?

La nueva tarifa entrará en vigor el 1 de abril de 2026, a partir de las 12:00 horas, según confirmaron autoridades locales a través de comunicados y redes oficiales. Este ajuste no es automático: depende de la publicación del acuerdo por parte del Ejecutivo estatal tras recibir el resolutivo del Comité Técnico Tarifario.

Durante los primeros meses de 2026, el Gobierno del Jalisco prevé entregar la Tarjeta Única, que permitirá acceder al pasaje subsidiado a 11 pesos. El registro para tramitarla inició el 12 de enero y se puede hacer en línea a través del portal oficial.

¿Cuánto subirá el transporte en Guadalajara, Jalisco?

El ajuste representa un incremento de casi 47.7% respecto a la tarifa anterior de 9.50 pesos. Este salto (el primero en varios años sin un aumento real) ha generado reacciones diversas entre usuarios y organizaciones ciudadanas.

La tarifa técnica aprobada por el Comité no determina por sí sola lo que pagarán los usuarios, pero sienta el tope máximo hasta 2030. El Ejecutivo estatal deberá publicar las reglas finales para su aplicación, incluyendo los beneficios sociales para sectores vulnerables.

¿Habrá descuentos en el pasaje en Guadalajara en 2026?

Sí. El esquema de subsidios contempla que:



Las y los usuarios que usen la Tarjeta Única “Al Estilo Jalisco” pagarán 11 pesos por viaje.

pagarán 11 pesos por viaje. El Estado absorberá hasta 3 pesos por pasaje con recursos públicos del Fondo de Apoyo al Usuario del Transporte Público .

. Los descuentos aplican también para estudiantes, personas adultas mayores y personas con discapacidad, aunque las reglas específicas y requisitos se darán a conocer antes de abril de 2026.

¿Qué rutas y sistemas aplican con la nueva tarifa?

La tarifa técnica aprobada por el Comité Técnico Tarifario del Estado de Jalisco aplicará a los sistemas de transporte público que operan bajo el esquema estatal dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Esto incluye:



Rutas convencionales de camión urbano que circulan en Guadalajara , Zapopan , Tlaquepaque , Tonalá y Tlajomulco .

, , , y . El sistema Mi Macro Periférico

El Tren Ligero en sus tres líneas.

en sus tres líneas. Rutas alimentadoras que conectan con corredores troncales.

En todos estos casos, la tarifa técnica será de 14 pesos ; sin embargo, el monto que pague el usuario dependerá del uso de la Tarjeta Única, con la que el costo se reduce mediante subsidio estatal.

Las autoridades estatales han señalado que el ajuste no modifica las reglas de integración tarifaria ya existentes, por lo que continuarán vigentes los esquemas de transbordo dentro del sistema cuando se utilice el método de pago electrónico.