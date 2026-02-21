¿Fracasó la reunión de “Therians” en las Islas de CU?

La esperada reunión de "Therians" en las Islas de Ciudad Universitaria (CU) terminó siendo mucho más pequeña de lo que se había anunciado. Apenas unos cuantos jóvenes llegaron con un cartel que decía “Bienvenidos Therians”, pero eso no impidió que el fenómeno llamara la atención de estudiantes y medios.

El encuentro se realizó en las Islas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la Ciudad de México, uno de los puntos más emblemáticos de la vida universitaria.

Pocos asistentes, mucha curiosidad en la reunión de "Therians"

Aunque en redes sociales se había generado expectativa, la convocatoria de "Therians" tuvo escasa participación. Tras varios minutos esperando a más integrantes, los asistentes decidieron comenzar su dinámica: comportarse como los animales con los que se identifican.

Algunos estudiantes se acercaron por curiosidad. Uno de los participantes, que se identificaba como perro, realizó trucos y “dio la patita” a quienes se lo pedían, provocando risas, aplausos y también preguntas.

Entre los asistentes destacó “Roco”, nombre con el que se presentó un joven de 27 años, comerciante de joyería de cuero y metal, quien dijo formar parte de la comunidad "Therian" en Pantitlán. Llegó con más de una hora de retraso, pero eso no impidió que conviviera con los presentes. Incluso una persona le dio comida directamente en la mano y después participó en una improvisada carrera “canina” con otro "Therian".

Los "Therian", un fenómeno que divide opiniones

Más allá de lo anecdótico, el encuentro abrió nuevamente la conversación sobre los llamados "Therians": jóvenes que se identifican simbólica, psicológica o espiritualmente con animales.

Uno de los participantes, identificado como Rocco, explicó que se siente más querido cuando se presenta como perro que cuando lo hace como persona. Esa frase resonó entre algunos estudiantes que, lejos de burlarse, mostraron apoyo y respeto.

Aunque hubo bromas y porras, el ambiente se mantuvo mayoritariamente pacífico. La reunión no fue multitudinaria, pero sí sirvió para visibilizar una subcultura que crece, sobre todo en redes sociales.

Libertad, identidad y límites: lo que dicen los expertos sobre los "Therian"

El psicólogo Marco Antonio Domínguez señala que el fenómeno debe analizarse sin juicios inmediatos. Desde su perspectiva, la juventud siempre ha buscado explorar límites, pero la clave está en la funcionalidad.

Si un joven mantiene su desempeño académico, social y familiar, podría tratarse de una etapa de exploración. El problema surge cuando la persona pierde contacto con la realidad o descuida aspectos básicos como higiene, alimentación o responsabilidades.

El especialista subraya que la identidad se construye principalmente en casa. Cuando no hay estructura, límites claros o modelos sólidos, algunos adolescentes pueden buscar pertenencia en subculturas como la "Therian".

Los "Therian" más que una moda

Para el especialista, no toda identificación simbólica es un trastorno. El diagnóstico clínico solo aplica cuando hay pérdida de funcionalidad y contacto con la realidad.

Lejos de estigmatizar, el mensaje es claro: experimentar es parte del crecimiento, pero sin dejar de lado las responsabilidades que permiten una vida plena y productiva.

La reunión en CU quizá no fue masiva, pero dejó una pregunta abierta: ¿se trata de una moda pasajera o del reflejo de jóvenes que buscan pertenencia porque sienten que los adultos les han fallado?

