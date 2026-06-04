SEP suspende clases por fuertes lluvias: Estas son las entidades que cancelan actividades

Las condiciones climáticas obligaron a autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla a suspender clases este próximo viernes 5 de junio de 2026. Debido a riesgos por las intensas lluvias como inundaciones, deslaves y distintos desastres que se pueden derivar por el temporal, varias escuelas se quedarán sin actividades este último día de la semana.

Protección Civil del estado mantendrá el monitoreo para determinar si la suspensión se extenderá para la otra semana.

📢 Suspende SEP clases en escuelas de las sierras Norte, Nororiental y Negra



Ante el alertamiento por lluvias intensas en las sierras Norte, Nororiental y Negra, la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla (SEP) informa que, habrá suspensión de clases presenciales… pic.twitter.com/bMFP0F15L6 — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) June 4, 2026

Más de medio millón de alumnos se quedan sin clases

La suspensión de clases con modalidad presencial afectará a 569 mil 344 alumnas y alumnos de distintos niveles de educación, desde educación básica hasta educación superior.

La SEP del estado dijo que esto abara a 6 mil 393 instituciones que se encuentran en las zonas altas, lugar donde las condiciones de caminos y accesos se complican por la cantidad de agua que cae y se queda estancada.

Escuelas trabajarán a distancia

Para que no se pierda el día, las autoridades educativas informaron que los 29 mil 825 maestros de estas regiones deberán dar su sesión normal pero en línea.

Los niños utilizarán sus libros, cuadernos y harán tareas y actividades que sean asignadas por los profesores.

Estos son los municipios que suspendieron clases

Son 90 los municipios de Puebla que suspendieron clases para este viernes. Entre los afectados están la Sierra Norte: Huauchinango, Chignahuapan, Zacatlán, Xicotepec, Pahuatlán y Tetela de Ocampo, etc.

También en la región de la Sierra Nororiental como: Teziutlán, Cuetzalan del Progreso, Zacapoaxtla, Tlatlauquitepec y Zaragoza.

Las lluvias también impactarán la región de la Sierra Negra, donde se suspenderán las actividades físicas: Tehuacán, así como en los municipios de Ajalpan, Coxcatlán, Coyomeapan, Zoquitlán, Vicente Guerrero y San Gabriel Chilac.

⚠️ Estos son los 90 municipios en los que este viernes 5 de junio se suspenderán las clases presenciales debido a las fuertes lluvias registradas en Puebla. ⛈️ pic.twitter.com/byYlchnW1W — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) June 4, 2026

Va a haber clases el lunes 8 de junio

El gobierno de Alejandro Armenta Mier dijo que todos los municipios deberán seguir al pie de la letra las recomendaciones realizadas por especialistas de Protección Civil.

Respecto a si habrá clases el lunes 8 de junio, las autoridades comentaron que monitorearán las condiciones climáticas, aunque, por ahora, las actividades se reanudarán de forma normal ese inicio de semana.