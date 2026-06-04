Los alumnos que sí irán a las escuelas en el México vs Sudáfrica del Mundial 2026

¡Atención, alumnos! Si bien el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no reconoce como día de descanso obligatorio el jueves 11 de junio, varias escuelas suspenderán clases para disfrutar del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

No obstante, algunos estados optaron por no cerrar las escuelas, por lo que varios verán el partido México vs Sudáfrica desde las aulas, pero ¿cuáles son las entidades que aplicarán dicha medida?

Alumnos que NO tendrán clases por el partido México vs Sudáfrica del Mundial 2026

La primera entidad en confirmar la suspensión de clases para todas las escuelas públicas fue la Ciudad de México (CDMX). El gobierno capitalino informó que solo durante la inauguración del Mundial 2026, los alumnos de nivel básico y nivel medio superior no tendrán que asistir a las aulas.

Por su parte, las escuelas privadas podrán decidir si se alinean a las disposiciones establecidas por la SEP o si continúan con sus actividades académicas de manera habitual.

Además de CDMX, Durango también decidió suspender clases a nivel estatal el día de la inauguración, luego de que el gobernador Esteban Villegas anunciara que ese día podría haber bastante ausentismo por el inicio de la justa deportiva.

#AztecaNoticias #copamundialdelafifa #ElCanalDelMundial ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias El próximo 11 de junio no habrá clases en educación en educación básica y media superior en la Ciudad de México por la Copa Mundial de La FIFA 2026 ™, informó el gobierno capitalino. Autoridades señalaron que otras instituciones educativas podrían informar en los próximos días sobre ajustes similares en sus calendarios escolares. ¿Qué opinas de esta medida? @vaitiaremateos con la información en #HechosMeridiano

¿Qué alumnos sí tendrán clases durante el partido México vs Sudáfrica?

Hasta ahora, solo la CDMX y Durango han confirmado la suspensión de clases por el partido entre México y Sudáfrica. En el resto de las entidades, las escuelas permanecerán abiertas.

Los alumnos que sí tendrán clases son:



Preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas.

Alumnos de nivel medio superior y universidades públicas.

Estudiantes de escuelas privadas que decidan mantener sus actividades de manera habitual.

Es importante recordar que algunos estados aún podrían analizar posibles cambios en los horarios escolares, por lo que padres de familia y alumnos deberán mantenerse atentos a los comunicados oficiales.

Clases en Jalisco y Nuevo León: ¿cuándo suspenderán clases?

Para los estados sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ el calendario escolar se vio ligeramente modificado por los partidos que se celebrarán en diferentes días.

En Jalisco, las escuelas NO abrirán sus puertas el 11 de junio; sin embargo, los alumnos continuarán las clases a distancia. Asimismo, los días 18 y 26 de junio la medida también aplicará únicamente para los planteles ubicados en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Mientras que Nuevo León informó que no habrá ajustes a su calendario escolar, por lo que se espera que durante los días de partido los alumnos vayan a la escuela de manera normal.

¿Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en la Ciudad de México?