Estado suspende clases por la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™; si gana México darán megapuente

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya comenzó a modificar calendarios y actividades en toda la república mexicana. La inauguración del torneo internacional empieza el siguiente jueves 11 de junio 2026 y los estados ya están cancelando clases y actividades cotidianas.

El evento de futbol que comienza con la partipación de México contra Sudáfrica provocó que haya posibilidades de un megapuente si es que la selección gana su primer partido.

Las oficinas de atención al público de la administración duranguense reprogramarán las citas de trámites vehiculares y del registro civil agendadas para esa fecha.

Estado cancela clases por la inauguración

El gobernador del estado de Durango, Esteban Villegas, informó en un video que la cancelación de clases para el día jueves 11 de junio es oficial.

Esto abarcaría las escuelas de nivel básico y medio, además de empleados que trabajan en algunas dependencias del gobierno estatal.

La razón que dio Villegas fue que la administración busca fomentar la convivencia familiar y permitir que estas apoyen a la selección meixicana en su debut.

Habrá puente extendido si la selección mexicana gana

Esteban Villegas no solo informó de la cancelación de actividades, sino también anunció que si la Selección Mexicana gana su primer partido y logra los tres puntos, la suspensión y labores se extenderá al 12 de junio.

Esta decisión permitiría a los habitantes ligar el descanso con el fin de semana, completando un megapuente de cuatro días libres.

Si es que se lograra el resultado, las familias obtendrían un megapuente de 4 días en total.

En Durango rezan porque México gane ante Sudáfrica; gobernador Esteban Villegas ofrece también viernes para seguir celebrando pic.twitter.com/67s341y2o4 — NoticiasPrimeraNota (@noticiasprimern) June 4, 2026

CDMX suspende actividades por la inauguración

Durango no es la única entidad que ya modificó su calendario. El gobierno de la Ciudad de México también anunció que todas las escuelas de la capital tampoco tendrán actividades escolares ese jueves.

Respecto a si se va a trabajar, las autoridades de la CDMX indicaron que algunas instituciones darán comunicado oficial de si se suspenden o no.

Va a haber clases el 11 de junio en Jalisco y Monterrey

En las otras sedes donde habrá partido, a parte de la CDMX, las clases se llevarán a cabo con modalidades diferentes.

En Jalisco se determinó que las calses no se van a cancelar, sino que se llevarán a cabo de manera virtual.

En Monterrey, las vida diaria se llevará a cabo de manera normal, con actividades escolares y laborales.