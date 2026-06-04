¿Ya salieron las calificaciones? Así puedes consultarlas en la SEP

Estamos casi al cierre del ciclo escolar 2025-2026, tiempo en que padres de familia y estudiantes ya buscan sus calificaciones y con ello surgen las dudas de cómo descargar la boleta de calificaciones y cómo consultarlas en la SEP.

Como es de conocimiento de algunos, la consulta y descarga de boleta de calificaciones de secundaria ya puede realizarse de forma digital a través de las plataformas digitales y aquí te damos el paso a paso.

¿Dónde consultar las calificaciones de secundaria de la SEP?

A continuación, encontrarás los enlaces directos y los pasos necesarios para consultar las calificaciones de secundaria una vez que estén liberadas, esto entre el 16 y 17 de julio:

Entra al portal del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED). Puedes acceder directamente al módulo de alumnos en el siguiente enlace.

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Si el estudiante pertenece a una escuela pública o privada de la Ciudad de México, la consulta se debe realizar de manera específica a través de la plataforma de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) en este enlace.

|AEFCM

¿Qué datos necesitas para ingresar al sistema?

Para poder visualizar las calificaciones dentro de cualquiera de las dos plataformas, es indispensable tener a la mano los siguientes datos del alumno:

Clave Única de Registro de Población (CURP): Es el dato principal de acceso para ambos portales.

Clave de Centro de Trabajo (CCT): Clave de la escuela secundaria donde está inscrito el alumno (requerida principalmente en el portal de la AEFCM).

Datos personales básicos: En caso de no contar con la CURP, el sistema de la CDMX permite la búsqueda ingresando nombre completo, sexo, fecha y lugar de nacimiento del estudiante.

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Cómo descargar la boleta de calificaciones

Tras ingresar a cualquiera de los enlaces oficiales que te mencionamos arriba (SIGED para nivel nacional o AEFCM para la Ciudad de México).

Selecciona la opción de búsqueda, ya sea por CURP o por Datos Personales.

Escribe la clave CURP del estudiante en el campo correspondiente (18 caracteres en mayúsculas).

Da clic en el botón "Buscar" o "Consultar".

El sistema desplegará de forma automática el historial académico del alumno, mostrando las calificaciones del ciclo escolar vigente y de periodos anteriores.

Así puedes guardar la boleta de calificaciones:

Da clic en "Descargar" o el icono de la impresora que aparece en la esquina superior o inferior del documento digital.

Selecciona la opción de guardado en formato PDF.

El archivo se descargará automáticamente en tu computadora o dispositivo móvil.

Puedes imprimir este documento, ya que cuenta con validez oficial y firma electrónica para cualquier trámite escolar posterior.

