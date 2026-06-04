¿Ya salieron las calificaciones? Así puedes consultarlas en la SEP
¡Ya casi se termina el ciclo escolar 2025-2026! Acá el paso a paso para consultar las calificaciones para estudiantes de secundaria. ¡No es complicado!
Estamos casi al cierre del ciclo escolar 2025-2026, tiempo en que padres de familia y estudiantes ya buscan sus calificaciones y con ello surgen las dudas de cómo descargar la boleta de calificaciones y cómo consultarlas en la SEP.
Como es de conocimiento de algunos, la consulta y descarga de boleta de calificaciones de secundaria ya puede realizarse de forma digital a través de las plataformas digitales y aquí te damos el paso a paso.
¿Dónde consultar las calificaciones de secundaria de la SEP?
A continuación, encontrarás los enlaces directos y los pasos necesarios para consultar las calificaciones de secundaria una vez que estén liberadas, esto entre el 16 y 17 de julio:
Entra al portal del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED). Puedes acceder directamente al módulo de alumnos en el siguiente enlace.
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Si el estudiante pertenece a una escuela pública o privada de la Ciudad de México, la consulta se debe realizar de manera específica a través de la plataforma de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) en este enlace.
¿Qué datos necesitas para ingresar al sistema?
Para poder visualizar las calificaciones dentro de cualquiera de las dos plataformas, es indispensable tener a la mano los siguientes datos del alumno:
Clave Única de Registro de Población (CURP): Es el dato principal de acceso para ambos portales.
Clave de Centro de Trabajo (CCT): Clave de la escuela secundaria donde está inscrito el alumno (requerida principalmente en el portal de la AEFCM).
Datos personales básicos: En caso de no contar con la CURP, el sistema de la CDMX permite la búsqueda ingresando nombre completo, sexo, fecha y lugar de nacimiento del estudiante.
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Cómo descargar la boleta de calificaciones
Tras ingresar a cualquiera de los enlaces oficiales que te mencionamos arriba (SIGED para nivel nacional o AEFCM para la Ciudad de México).
Selecciona la opción de búsqueda, ya sea por CURP o por Datos Personales.
Escribe la clave CURP del estudiante en el campo correspondiente (18 caracteres en mayúsculas).
Da clic en el botón "Buscar" o "Consultar".
El sistema desplegará de forma automática el historial académico del alumno, mostrando las calificaciones del ciclo escolar vigente y de periodos anteriores.
Así puedes guardar la boleta de calificaciones:
Da clic en "Descargar" o el icono de la impresora que aparece en la esquina superior o inferior del documento digital.
Selecciona la opción de guardado en formato PDF.
El archivo se descargará automáticamente en tu computadora o dispositivo móvil.
Puedes imprimir este documento, ya que cuenta con validez oficial y firma electrónica para cualquier trámite escolar posterior.