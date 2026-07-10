El futbol sí acelera el corazón… esto le pasa a tu cuerpo cuando ves una final

No es solo una forma de decirlo. La emoción de un partido en una final de futbol como la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, puede provocar cambios reales en el cuerpo. Así lo demuestra una investigación publicada en la revista Scientific Reports, que encontró que los aficionados experimentan un aumento significativo en sus niveles de estrés y frecuencia cardíaca durante encuentros de alta tensión.

El estudio siguió durante casi tres meses a 229 seguidores del club alemán Arminia Bielefeld mediante relojes inteligentes que registraban su ritmo cardíaco y niveles de estrés antes, durante y después de la final de la Copa de Alemania 2025.

¿Qué descubrió el estudio sobre la emoción de ver una final de futbol?

Los investigadores compararon los datos del día de la final con jornadas normales y encontraron diferencias claras.

En promedio, el nivel de estrés de los aficionados aumentó alrededor de un 41%, mientras que la frecuencia cardíaca también fue significativamente más alta durante el partido que en cualquier otro día del periodo analizado. La tensión comenzó desde horas antes del inicio del encuentro y alcanzó su punto máximo justo antes del silbatazo inicial.

Aumenta la frecuencia cardíaca durante una final de futbol|Pexels

Ver el partido en el estadio genera una reacción más intensa

La investigación también detectó que el lugar donde se vive el partido influye en la respuesta del organismo.

Quienes estuvieron en el estadio registraron una frecuencia cardíaca promedio de 94.2 latidos por minuto, muy por encima de quienes siguieron el encuentro por televisión o en reuniones públicas. Incluso, después de un gol de su equipo, algunos aficionados llegaron a promediar 108 latidos por minuto.

Los relojes inteligentes ayudaron a medir la "fiebre futbolera"

Para el análisis se utilizaron relojes Garmin capaces de registrar la frecuencia cardíaca cada 15 segundos y el nivel de estrés cada tres minutos.

Los autores señalan que este tipo de tecnología permite entender mejor cómo eventos deportivos de gran importancia afectan físicamente a los aficionados, información que puede ser útil para investigaciones sobre salud, psicología y comportamiento humano.

Aunque para la mayoría la emoción termina con el silbatazo final, los investigadores recuerdan que en personas con problemas cardiovasculares el estrés extremo asociado a eventos deportivos como el Mundial 2026 puede representar un riesgo en la salud, pero al mismo tiempo una alegría inigualable.