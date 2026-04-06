¡Se cayó el cielo! Frente frío 43 colapsa Aguascalientes con fuerte granizada este domingo

Aguascalientes vivió la tarde de este domingo 5 de abril una intensa granizada que tomó por sorpresa a varios automovilistas. El fenómeno fue provocado por los efectos del frente frío 43, sistema que avanza sobre el litoral del Golfo de México y que en las próximas horas ocasionará descargas eléctricas en más regiones.

¿Por qué cayó granizo en Aguascalientes hoy?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío 43 generó un aumento en la nubosidad, vientos fríos en altura y la formación de nubes capaces de producir lluvias fuertes, descargas eléctricas y caída de granizo.

Uno de los puntos más afectados de la intensa lluvia de este domingo fue la carretera rumbo a Calvillo, donde el pavimento quedó blanco, similar a una nevada ligera.

GRANIZADA EN LA SIERRA FRÍA



Reportan lluvia y granizo en la Sierra Fría.#aguascalientes pic.twitter.com/23InfbH3o7 — El Ojo de Aguascalientes (@ElOjodeAgs) April 5, 2026

También se reportó granizo en zonas cercanas a la Sierra Fría, donde la temperatura descendió notablemente durante la tormenta, a pesar de que la temporada de frío acabó con la entrada de la primavera.

En redes sociales circularon videos de la fuerte granizada en Aguascalientes, mostrando autos detenidos, calles tapizadas de hielo y techos cubiertos de granizo en varias colonias.

REPORTAN FUERTE LLUVIA CON GRANIZO EN CARRETERA AGS - CALVILLO ⛈️ ❄️



Los hechos a la altura de la comunidad El Pedernal Primero.



Tenga precaución si circula por la zona.#Aguascalientes #SemanarioPoliciacoyPolítico #Policía #Política #Información #Noticias #NoticiasPoliciacas pic.twitter.com/1DqAwDu0iW — Semanario Policiaco y Político (@YPoliciaco) April 5, 2026

¡Ni Guanajuato se salvó! Así se vivió la fuerte granizada

Este escenario se repitió en Guanajuato, donde las fuertes lluvias no dieron tregua y causaron que decenas de automovilistas detuvieran su marcha para evitar accidentes.

En redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos que muestran la intensidad de la granizada y cómo varias carreteras quedaron momentáneamente cubiertas por hielo.

Pronóstico del clima para Aguascalientes este 5 de abril

El SMN informó que la probabilidad de nuevas lluvias y tormentas eléctricas continuará durante la tarde-noche del Domingo de Pascua. Por ello, se recomienda a la población:



Evitar circular por calles con acumulación de agua o hielo

Manejar con precaución

Mantenerse informado por medios oficiales

Identificar rutas alternas en caso de inundaciones o cierres viales

Este fenómeno se suma a otros eventos recientes en el país, como las lluvias intensas en Reynosa, Tamaulipas, donde varias zonas quedaron encharcadas.

¿En qué estados se esperan fuertes lluvias por el frente frío 43?

Según el SMN, los estados con lluvias más intensas este domingo son: Hidalgo Veracruz Puebla Sin embargo, también se esperan tormentas y actividad eléctrica en:

