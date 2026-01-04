¿Se acaban las lluvias? El Clima México, estará marcado por bajas temperaturas

Durante la noche y la madrugada del domingo, el clima en México presentará contrastes: mientras el ingreso de humedad del Pacífico generará chubascos en Baja California, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, además de lluvias aisladas en Jalisco, Colima y Chiapas.

Una circulación anticiclónica mantendrá cielo despejado en gran parte del país. Sin embargo, el ambiente será frío a muy frío, con heladas y bancos de niebla al amanecer en regiones de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

¿Dónde va a llover el domingo?

El pronóstico anuncia que, durante la noche y madrugada, se presentarán chubascos y lluvias intermitentes en algunas regiones del país, especialmente en zonas cercanas al Pacífico.



Intervalos de chubascos: Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Lluvias aisladas: Veracruz, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo.

¿Cuál es la temperatura en México?

En cuanto a las temperaturas, se espera un ambiente frío a muy frío durante la madrugada . Al amanecer podrían registrarse heladas y sensación térmica aún más baja debido a la presencia de niebla.



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Jalisco (costa), Colima, Michoacán y Guerrero.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas (istmo).

Jalisco (costa), Colima, Michoacán y Guerrero. Sinaloa, Nayarit, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas (istmo). Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

Clima en CDMX

Durante el día del 4 de enero 2026, se espera un cielo que irá de parcialmente nublado a medio nublado, acompañado de bruma.

Al despertar se sentirá un ambiente muy fresco en gran parte del Valle de México, aunque en las zonas más altas persistirá el frío intenso con posibles heladas.

Ya por la tarde, el panorama cambiará a un ambiente templado y sin lluvias, tanto para la Ciudad de México como para el Estado de México.