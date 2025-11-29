Frío extremo y nuevos sistemas invernales: clima en México amanecerá con ambiente gélido

Las bajas temperaturas en el país continuarán y este fin de semana se espera la llegada de un nuevo frente frío que ocasionará cambios importantes en las temperaturas y clima en México.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no descarta la presencia de lluvias y fuertes vientos, así como temperaturas mínimas que se mantendrán este sábado 29 de noviembre de 2025.

¿Qué clima se espera en México para este fin de semana?

La masa de aire polar que impulsó al frente frío número 16 modificará gradualmente sus características térmicas, sin embargo, mantendrá el ambiente de muy frío a gélido con posibles heladas al amanecer en la Mesa del Norte y Mesa Central.

De igual forma, persistirá el viento de componente norte con rachas de 40 a 60 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

El #FrenteFrío 16 ocasionará #Lluvias torrenciales en zonas de #Veracruz y #Oaxaca, y fuertes a muy fuertes en el oriente y sureste de #México, así como #EventoDeNorte fuerte a muy fuerte en zonas de Oaxaca, #Chiapas y costas de la #PenínsulaDeYucatán ⬇️https://t.co/CKEnUOqJgu pic.twitter.com/iTxV8zvpur — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 28, 2025

Canales de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán lluvias y chubascos en el noreste, occidente y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo.

Un nuevo frente frío se aproximará al norte y noreste del país durante la tarde-noche, interaccionará con una línea seca y con la corriente en chorro subtropical, originando lluvias aisladas en Coahuila y Nuevo León, así como vientos fuertes en las citadas regiones, con posibles torbellinos en el norte de Coahuila.

¿En qué estados del país lloverá este sábado?

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica el ingreso de un nuevo frente frío durante el fin de semana sobre el norte del territorio nacional.

Pronóstico de lluvias para mañana 29 de noviembre de 2025:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Quintana Roo



: Quintana Roo Intervalos de chubascos : Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca) y Chiapas



: Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca) y Chiapas Lluvias aisladas: San Luis Potosí (región Huasteca), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital y Las Montañas), Querétaro (región Sierra Gorda), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco y Colima

Estados con bajas temperaturas 29 de noviembre de 2025

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas : zonas serranas de Chihuahua y Durango



: zonas serranas de Chihuahua y Durango Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas : zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz



: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Oaxaca

¿Va a llover en la CDMX y el Estado de México el sábado?

Por la mañana, se prevé cielo medio nublado, ambiente frío a fresco en la región, y muy frío con posibles bancos de niebla en zonas altas del Valle de México.

En la tarde se prevé ambiente templado, cielo medio nublado a nublado, con lluvias e intervalos de chubascos en el Estado de México. Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 8 a 10 °C y la máxima de 21 a 23 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 17 a 19 °C.

