¿Ya podemos guardar la cobija de tigre? Así el clima para este martes 10 de febrero en México

¡Aguas! La semana avanza y el clima se vuelve más complejo en gran parte del territorio nacional. Durante la noche de este lunes y las primeras horas del martes 10 de febrero de 2026, una combinación de sistemas atmosféricos, que incluyen una vaguada en altura (masa de aire frío) y una circulación ciclónica (movimiento de aire en espiral), se desplazarán sobre el noroeste y norte de México.

Estos fenómenos, al interactuar con la humedad de la corriente en chorro subtropical (corriente de vientos intensos), provocarán un marcado descenso de temperatura, rachas de viento intensas y lluvias.

Ingresa a https://t.co/R8Yan9wj3l y conoce el #PronósticoDelTiempo para esta noche y mañana martes, en #México, así como los fenómenos #Meteorológicos que se encuentran actualmente en nuestro país pic.twitter.com/R4unWo1aXh — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 10, 2026

¿En qué estados de México lloverá este martes 10 de febrero?

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que la mayor actividad se concentrará en el norte. Se esperan lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, las cuales podrían elevar los niveles de ríos y causar encharcamientos. Asimismo, habrá intervalos de chubascos en Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango, Coahuila y Oaxaca.

Para quienes viven en las zonas montañosas del noroeste, la recomendación es extremar precauciones ante la caída de aguanieve o nieve durante la mañana.

Temperaturas mínimas y máximas en México este martes

El país estará dividido por el termómetro. Mientras que en las sierras de Baja California se esperan temperaturas gélidas de hasta -10 °C, en estados como Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco y Guerrero, el ambiente será caluroso con máximas de 35 a 40 °C.

Por la madrugada, la Mesa Central (Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Hidalgo, etc) y el Norte continuarán con heladas, especialmente en zonas altas del Estado de México, Puebla y Veracruz, donde el termómetro rondará los 0 grados.

Pronóstico del clima por regiones

Noroeste y Norte: Se esperan vientos muy fuertes con rachas de hasta 80 km/h en Chihuahua y Durango, además de mar de fondo con olas de hasta 3.5 metros en la costa de Baja California.

Pacífico Sur y Golfo: En el Istmo de Tehuantepec persistirá el "Norte" con rachas de 70 km/h, mientras que en Veracruz y Tamaulipas el viento soplará del sur (Surada) con rachas de hasta 60 km/h.

Península de Yucatán: Tiempo mayormente estable con cielos medio nublados y algunas lluvias aisladas en Quintana Roo.

Clima en el Valle de México

Para quienes viven en la capital y el Estado de México, el martes será un día de contrastes. Por la mañana el ambiente será de frío a fresco, con heladas en las zonas boscosas. Sin embargo, por la tarde el cielo estará despejado y el ambiente será cálido, sin probabilidad de lluvia.

La Ciudad de México espera una mínima de 6 a 8 °C y una máxima de hasta 28 °C, mientras que en Toluca el frío será más intenso al despertar, con apenas 1 a 3 °C.

¡Atención! Se acerca un nuevo frente frío

Hacia el final del martes, la circulación ciclónica se moverá hacia Texas, disminuyendo su impacto en México. No obstante, no hay que guardar las chamarras todavía; se pronostica que durante la tarde-noche un nuevo frente frío se aproxime a Baja California. Esto provocará un nuevo incremento en la velocidad del viento en el Golfo de California, marcando el inicio de otra etapa de inestabilidad para el noroeste del país a mediados de semana.