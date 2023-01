Atienden a tres alumnos de secundaria intoxicados con clonazepam

Al menos tres alumnos resultaron intoxicados luego de consumir clonazepam al interior de una secundaria pública de Morelos. Los hechos ocurrieron al interior de la escuela “Antonio Caso” del municipio de Cuautla.

“Tú tomaste hija, dime -si tomé, pero no tomé mucho- pero qué es lo que les dieron -es un líquido pero no sé bien cómo se llama... Dinos la verdad, veme, tomaste eso -sí pero no mucho- oye la voz como la tiene”, fue la conversación entre una madre de familia y una de las alumnas intoxicadas.

De acuerdo con lo reportado por las autoridades del plantel, los menores refirieron que consumieron clonazepam líquido debido a un reto de redes sociales conocido como “el que se duerme al último gana”.

El reto viral que consiste en ingerir este medicamento y los participantes deben evitar quedarse dormidos.

De acuerdo con las autoridades del plantel, los estudiantes que consumieron el clonazepam tuvieron que ser trasladados por sus padres para recibir atención médica y a qué comenzaron a sufrir los efectos del medicamento, horas más tarde su estado de salud se reportó como estable.

Por su parte, padres de familia del plantel, mostraron su preocupación ante el caso.

“Yo digo que está muy mal eso de los retos y digo, hablar con los niños, vigilarlos más porque debe de tener uno más cuidado como padres de familia porque tanto somos responsables nosotros, la escuela pero más nosotros, más nosotros porque tenemos que estar vigilando a los niños, y ver en qué tipos de cosas andan o qué tipo de cosas ven en el celular”, señaló la madre de familia Lorena.

El Instituto de Educación Básica de Morelos informó que ha iniciado las indagatorias correspondientes a través de la dirección jurídica, esto con el fin de esclarecer los hechos y deslindar las responsabilidades.