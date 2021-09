Coahuila inicia vacunación de menores de 12 a 17 años contra Covid-19

Coahuila se convirtirá hoy en el primer estado del país que realizará la vacunación a menores de edad, debido a que este 14 de septiembre serán inmunizados contra Covid-19 niños y jóvenes de 12 a 17 años que habitan en el municipio de Piedras Negras.

El gobernador Miguel Riquelme explicó que gracias a los trabajos coordinados con el gobierno estatal y el de Texas, Estados Unidos, este día recibirán la vacuna Pfizer los primeros mil menores de dicho municipio.

Te puede interesar: En México: 391 mil 346 muertes asociadas a la Covid

La jornada está dirigida a los hijos de trabajadores de las distintas empresas maquiladoras ubicadas en Piedras Negras, con el objetivo de brindar seguridad a las familias de este sector económico de la frontera.

Se vacunará a mil niños, hijos de trabajadores de maquilas. Se hizo la gestión con el gobierno de Texas y se logra que se incorporen los niños, lo que nos dará una nueva experiencia y meta para nosotros.

Gracias al trabajo coordinado entre el @GobDeCoahuila y Texas 🇺🇸, el día de mañana 14 de septiembre comienza la inmunización de los primeros mil jóvenes de 12 a 17 años en el municipio de #PiedrasNegras. — Miguel Riquelme (@mrikelme) September 13, 2021

Niños de 12 a 17 años serán llevados a EUA para su vacunación

Por su parte, Roberto Bernal Gómez, secretario de Salud de Coahuila, detalló que primero se vacunarán a los menores de 12 a 17 años que tengan alguna discapacidad y después, el resto de los niños.

Como parte de la logística para esta vacunación, los niños serán transportados en autobuses a la frontera entre México y Estados Unidos, para después llevarlos a Texas donde recibirán la dosis de Pfizer.

“Nosotros vamos a llevar a los niños a la garita mexicana, ahí va a haber autobuses que estén dando círculos en el puente (fronterizo), los niños se vacunan en Estados Unidos, se regresan y ahí los vamos a observar”, precisó el funcionario estatal de salud.

Bernal Gómez añadió que todos los menores estarán acompañados de un tutor y deberán llevar una carta de consentimiento que previamente se entregó a los padres.

En declaraciones a un medio internacional, el secretario de Salud puntualizó que las vacunas de Pfizer para inmunizar a los mil menores de 12 a 17 años fueron donadas por el gobierno de Estados Unidos.

Los gastos de esta jornada de vacunación serán compartidos entre el gobierno de Coahuila, el de Piedras Negras y las empresas maquiladoras que se unieron a dicha actividad.

“México todavía no autoriza la vacunación de menores de edad, pero eso no es malo, no es irse por la libre, es buscar el beneficio de los coahuilenses, esto no tiene por qué causar problemas con la federación”, concluyó Bernal Gómez.

Te puede interesar: Próxima jornada de vacunación en CDMX contempla 8 alcaldías