¿Con frío? Estas son las cobijas de Harfuch, el secretario de Seguridad, que se volvieron virales

La imagen del secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, se ha vuelto un fenómeno viral en las redes sociales luego de que su rostro comenzara a aparecer en cobijas ultrasuaves, toallas y figuras de cartón que circulan en tiendas, mercados y plataformas en línea.

Omar García Harfuch, se ha convertido en un fenómeno viral; esto tras la operación militar que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, una acción en la que el funcionario participó y que impulsó aún más su popularidad.

Mercancía especial del secretario de Seguridad, Omar Harfuch

A sus 44 años, Harfuch se ha vuelto una figura mediática en México, donde su imagen aparece en cojines, decoraciones para fiestas, muñecos donde aparece con traje, vestido de Batman o sin camisa.

El fenómeno también se ha trasladado a la venta en línea. Dentro de plataformas comerciales en línea, una manta con la imagen del secretario apareció entre los productos más vendidos.

Además, en tiendas, mercados sobre ruedas y en línea circulan diseños con flores, corazones o imágenes donde aparece abrazando a su difunto pastor belga, Aurelio.

Mexico’s Security Minister Omar García Harfuch has gone viral, with blankets, toys and cardboard cutouts featuring his face appearing after a military raid that killed cartel leader Nemesio Oseguera Cervantes https://t.co/mIv3HEDya7 pic.twitter.com/H2TkvtwunM — Reuters (@Reuters) March 14, 2026

El interés también ha crecido en redes sociales, donde han proliferado imágenes, algunas aparentemente generadas con inteligencia artificial, en las que Harfuch promociona distintos productos o aparece en fotografías ficticias junto a usuarios.

Fábrica de cobijas de Harfuch en CDMX

En la Ciudad de México (CDMX), Ingrid Rebeca Sánchez, una joven de 22 años que diseña las cobijas en una fábrica integrada únicamente por mujeres, explicó a Reuters que al inicio las ventas fueron lentas.

Sin embargo, tras la muerte de El Mencho, el negocio creció rápidamente, con hasta 150 mantas vendidas por día e incluso pedidos provenientes de Estados Unidos.

En el taller ahora producen exclusivamente artículos con la imagen del secretario de Seguridad, mientras se prepara una nueva línea de figuras cabezonas y almohadas de tamaño real, en medio del auge de popularidad que rodea al secretario de Seguridad.