Muere la actriz y cantante estadounidense Coco Lee, tenía 48 años

Coco Lee, una actriz y cantante estadounidense quien saltó a la fama en el continente asiático durante finales de los años 90 e inicios de la década del 2000, falleció a los 48 años de edad. Ella ingresó en la escena del pop en idioma mandarín en el año de1994 con sus dos primeros discos en ese idioma y tan solo un año después, lanzó un álbum en inglés y un tercer álbum en mandarín.

La actriz y cantante estadounidense había permanecido en estado de coma luego de que intentó quitarse la vida desde el fin de semana pasado, revelaron sus hermanas. Cabe señalar que Coco Lee llevaba varios años sufriendo de depresión, según se pudo leer en una publicación que efectuaron sus hermanas mayores Carol y Nancy a través de Facebook.

Las hermanas de Coco Lee también escribieron: “No solo nos trajo alegría con sus canciones y bailes durante los últimos 29 años, también trabajó duro para abrirle el camino a nuevos cantantes chinos en la escena musical internacional, y ha estado haciendo lo máximo por brillar para los chinos”.

¿Quién fue Coco Lee?, la cantante de Mulán

La actriz y cantante estadounidense, aumentó su popularidad desde que le dio la voz en el idioma mandarín al personaje de la princesa china Mulán en la versión animada de Disney.

Coco Lee también interpretó una canción de la banda sonora en la película de “El Tigre y El Dragón” durante los Premios Oscar del año 2001. Cabe señalar que Lee salió de su natal Hong Kong y se mudó a Estados Unidos desde que era muy pequeña. Lee lanzó discos tanto en idioma mandarín como en el idioma inglés.

Los problemas más recientes de Coco Lee

Desde el pasado 31 de diciembre, Coco Lee escribió una publicación en su cuenta verificada en Instagram en donde publicó que se había “enfrentado a obstáculos de vida inmensos”, además de que describió al año 2022 como “un año increíblemente difícil”.

Para el mes de marzo de este mismo 2023, Lee informó a través de su Facebook que se había tenido que someter a cirugía pélvica y de muslos, luego de que una vieja lesión de baile se hubiera reactivado durante un ensayo el 2022.

Esta mujer, que se caracterizaba por su “sonrisa brillante”, se casó en el año 2011, con Bruce Rockowitz, exdirector ejecutivo de Li & Fung, el gigante de cadenas de suministros de Hong Kong. Hace aproximadamente tres años se informó de que la pareja se había separado, sin embargo Coco Lee nunca habló al respecto. A esta expareja le sobreviven dos hijas.