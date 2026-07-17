¿Cancelarán la final del Mundial 2026 por el humo tóxico? El pronóstico de calidad de aire y clima para el España vs Argentina este domingo

El planeta entero contiene el aliento, y esta vez no es solo por el esperado choque de gigantes entre España y Argentina. A pocas horas de que se dispute la gran final de la Copa del Mundo 2026 este domingo en el MetLife Stadium de East Rutherford, la densa nube de humo tóxico proveniente de los incendios forestales de Canadá ha encendido las alertas de salud en toda la región metropolitana de Nueva York.

Luego de que el jueves la zona cayera bajo una peligrosa "alerta roja" ambiental con cielos envueltos en una densa bruma naranja, la gran pregunta en el mundo del deporte es clara: ¿Está bajo amenaza el partido más importante del año?

Another wave of dense wildfire smoke is forecast to reach New York and New England on Thursday afternoon and evening before it surges into the Mid-Atlantic on Thursday night.



Thick, unhealthy smoke is expected in D.C. on Friday, with some reaching Virginia and North Carolina. pic.twitter.com/ZDqDEYAgQq — Ben Noll (@BenNollWeather) July 16, 2026

La FIFA mantiene el partido en marcha

A pesar de la lógica preocupación internacional, fuentes directas informaron a ESPN que la FIFA no contempla bajo ningún escenario la cancelación o el aplazamiento de la final.

El optimismo de los organizadores se sustenta en una notable mejoría de las condiciones ambientales de las últimas horas. Aunque la selección de España encendió el debate entre los expertos médicos tras realizar sus entrenamientos al aire libre bajo condiciones insalubres el pasado jueves en Nueva Jersey, la calidad del aire ha comenzado a recuperarse.

Para coordinar la seguridad del evento, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostendrá una reunión clave con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, acompañados por el director del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, Andrew Giuliani, con el fin de monitorear minuto a minuto el comportamiento de los vientos y la toxicidad del aire.

El "héroe" inesperado: Las tormentas del sábado limpiarán el cieloEl pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) trae excelentes noticias para las miles de almas que ya pintan las calles de Manhattan con las camisetas albicelestes y de la furia roja.

La lluvia del sábado salvará el día

El sábado la lluvia se llevará el humo porque se pronostican tormentas eléctricas y lluvias intensas que podrían dejar más de tres centímetros de agua. Esta precipitación actuará como un filtro natural que "lavará" las partículas de humo persistentes en la atmósfera.

El domingo ya estará despejado el cielo para la hora del silbatazo inicial (3:00 p.m. hora local), las tormentas habrán dado paso a un cielo completamente despejado y soleado sobre el MetLife Stadium. Se espera una temperatura sumamente agradable de 27 °C con vientos moderados de 16 km/h, condiciones consideradas por los expertos como perfectas para el juego.

Todo listo para la final del Mundial

Con los temores ambientales prácticamente disipados por la naturaleza, el foco regresa a lo estrictamente deportivo. El encuentro del domingo promete ser histórico: Argentina busca el bicampeonato consecutivo de la mano de Lionel Messi, mientras que España, comandada en el mediocampo por figuras como Mikel Merino, busca bordar su segunda estrella mundialista tras la hazaña de 2010.

En los palcos del imponente estadio ya se ha confirmado la presencia del presidente Donald Trump y del alcalde neoyorquino Zohran Mamdani, mientras que el presidente argentino Javier Milei ha decidido no viajar por mera superstición. El escenario está listo y el aire, por fortuna, estará limpio para coronar al nuevo rey del fútbol.