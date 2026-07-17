¿Quién es Andy Burnham, el siguiente Primer Ministro de Reino Unido?

Este viernes, Andy Burnham fue designado de manera oficial como el nuevo líder del Partido Laborista, consolidando el último paso antes de asumir formalmente las riendas del gobierno británico.

Al convertirse oficialmente en el líder del Partido Laborista, la fuerza que ostenta la mayoría en la Cámara de los Comunes, el protocolo establece que su ascenso al poder es automático. Así, el relevo solo espera el formalismo de este lunes, cuando el rey Carlos III reciba la dimisión de Keir Starmer en el Palacio de Buckingham y encargue de inmediato a Andy Burnham la formación del nuevo gobierno, consolidando su llegada al número 10 de Downing Street sin margen para sorpresas de último minuto.

¿Quién es Andy Burnham?

Nacido en Liverpool y formado en la prestigiosa Universidad de Cambridge, Andy Burnham es un político que ha sabido construir su identidad lejos del rígido protocolo de Londres. Tras desempeñarse como miembro del Parlamento y ocupar carteras clave como ministro de Cultura y de Salud bajo el gobierno de Gordon Brown, dio un giro crucial a su carrera en 2017 al convertirse en el alcalde de Gran Mánchester. Desde esa trinchera regional se ganó el apodo del "Rey del Norte", consolidando un estilo de comunicación directo, cercano a la clase trabajadora y caracterizado por su histórica batalla para arrebatarle el control del transporte público a las empresas privadas. Tras dos intentos fallidos por liderar el Partido Laborista en 2010 y 2015, su reciente regreso al Parlamento como representante de Makerfield ha coronado una trayectoria de resiliencia que ahora lo lleva directo a la cima del poder británico.

El próximo lunes 20 de julio, el primer ministro saliente, Keir Starmer, acudirá ante el rey Carlos III para presentar su renuncia formal. Posteriormente, el monarca recibirá a Andy Burnham en el Palacio de Buckingham para encargarle oficialmente la formación de un nuevo gobierno, convirtiéndolo en el primer ministro número 59 en la historia del Reino Unido.

En su discurso llamó a arreglar lo más importante

Durante un congreso extraordinario de su partido celebrado en Londres, el exalcalde de Gran Mánchester pronunció un discurso en el que delineó las bases de lo que será su gestión, apelando a la necesidad de recuperar el control público sobre áreas esenciales:

"Debemos tener el coraje de arreglar las grandes cosas que la política ha descuidado. El país entregó el control de los servicios esenciales, vivienda, agua, energía, transporte, y dejó a la gente expuesta a costes más altos. Eso, a su vez, concentró más riqueza y poder en manos de menos personas y menos lugares", declaró Andy Burnham.

El nuevo líder laborista hizo una fuerte autocrítica generacional al señalar que la clase política, incluido él mismo, ha fallado al no desafiar un modelo económico que "simplemente no funciona lo suficientemente bien para la gente común". Para diferenciarse, prometió un gobierno con un enfoque "distintivamente laborista", pero con un fuerte compromiso de trabajar de la mano con el sector empresarial para impulsar el crecimiento económico.

Fin de la era Starmer. Así ha sido el primer mensaje de Andy Burnham, su nuevo líder, a los laboristas británicos.



Ha prometido unidad en el partido tres días antes de convertirse también en primer ministro del país.



🎙️Diego Arizpeleta pic.twitter.com/rzQUyhThm2 — Telediarios de TVE (@telediario_tve) July 17, 2026

Los desafíos para el nuevo gobierno

Andy Burnham asume el cargo en un escenario complejo, marcado por los mismos problemas estructurales que han desgastado a sus predecesores: un crecimiento económico lento, una elevada deuda pública y una crisis en el sistema de salud nacional.

Sus retos más inmediatos a partir del lunes serán:

Definir su gabinete: Durante el fin de semana, terminará de elegir a los nombres clave de su equipo, especialmente al encargado de la cartera de Hacienda (Canciller del Exchequer) y al Ministro de Asuntos Exteriores.

La relación con Escocia: El ministro principal escocés, John Swinney, felicitó a Burnham y le ofreció trabajar de manera constructiva, pero reiteró la demanda del derecho de Escocia a decidir su propio futuro. Burnham, por su parte, ya ha descartado la posibilidad de autorizar un segundo referéndum de independencia.

Unir al laborismo: Reconocido por haber trabajado bajo administraciones partidistas tan diversas como las de Tony Blair y Jeremy Corbyn, el nuevo líder prometió erradicar las luchas internas y las filtraciones para proyectar una imagen de absoluta unidad.