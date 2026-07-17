Calidad del aire en Nueva York por incendios pone en alerta la final del Mundial 2026

Las autoridades ambientales y de salud de los Estados Unidos emitieron alertas generalizadas por la drástica caída en la calidad del aire en la costa este, afectando directamente a la Zona Metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey a solo unas horas de que se dispute la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Una densa capa de humo, provocada por cientos de incendios forestales activos en Canadá, se desplazó sobre la región de los Grandes Lagos, Nueva Inglaterra y el Medio Atlántico, atrapada por un fenómeno meteorológico conocido como "cúpula de calor".

La contingencia ambiental coincide con la parálisis logística y los preparativos para el cierre del torneo en el MetLife Stadium, un recinto abierto y sin techo que albergará a más de 80 mil aficionados, además de las 50 mil personas que se proyecta que sigan la transmisión oficial al aire libre en el Central Park. A pesar de que los pronósticos meteorológicos prevén la llegada de un frente frío y lluvias que podrían dispersar los contaminantes antes del domingo, los niveles de partículas suspendidas registrados en las últimas horas mantienen en alerta a los organizadores.

As wildfire smoke continues to blanket the region, a hazy, blood-red sun hangs beside the Chrysler Building in New York City. pic.twitter.com/66eZxMRMCO — The Weather Channel (@weatherchannel) July 16, 2026

Alerta por calidad del aire en Nueva York: Horarios de la final del Mundial 2026

El partido definitivo por la Copa del Mundo entre las selecciones de España y Argentina está programado para este domingo 19 de julio. Las condiciones ambientales de la sede se monitorean minuto a minuto bajo los siguientes husos horarios oficiales establecidos para el arranque del encuentro:



Hora local (Nueva York / Nueva Jersey): 17:00 horas.

17:00 horas. Hora del Centro de México: 13:00 horas.

13:00 horas. Hora de Argentina: 16:00 horas.

16:00 horas. Hora de España: 21:00 horas.

El Índice de Calidad del Aire (AQI) en la urbe neoyorquina rebasó los 110 puntos, alcanzando categorías catalogadas como "dañinas para grupos sensibles". Aunque en ciudades del Medio Oeste como Detroit y Minneapolis los niveles superaron los 300 y 500 puntos, considerando un nivel peligroso, la densa bruma en Nueva York ya provocó cielos anaranjados y la reducción de la visibilidad en aeropuertos locales.

Wildfire smoke is impacting air quality across much of the Great Lakes region into New England and the Mid-Atlantic with widespread Air Quality Alerts in effect. Check current conditions at https://t.co/CVx9g8Hm1q pic.twitter.com/6mdah6Vl4Y — National Weather Service (@NWS) July 17, 2026

Recuerda que la final entre ambas naciones podrás disfrutarla completamente en vivo y gratis por la señal de TV Azteca a través del Canal 7, el Canal del Mundial.