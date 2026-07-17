¿Dónde ver los documentos desclasificados de la CIA sobre las elecciones en EU?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció un discurso en el que abordó temas relacionados con la economía, la migración y el sistema electoral del país.

Durante su intervención, anunció que la CIA desclasificó documentos que, según afirmó, revelaran vulnerabilidades en el sistema electoral estadounidense y una presunta interferencia de China y otros "adversarios" en los elecciones presidenciales de 2020.

El mandatario aseguró que el sistema fue blanco de ataques informáticos y sostuvo que algunas agencias de inteligencia ocultaron información vinculada con esa supuesta intervención. Además, adelantó que solicitará investigaciones contra funcionarios que, a su juicio, minimizaron o ignoraron esas denuncias.

Trump calificó el sistema electoral estadounidense como "catastrófico" y afirmó que los documentos que serán publicados demostrarán intentos de injerencia extranjera. Entre sus acusaciones, señaló que China obtuvo acceso a datos de millones de ciudadanos estadounidenses y buscó influir en las elecciones presidenciales de 2020.

Asimismo, aseguró que se identificaron cerca de 280 mil personas no ciudadanas registradas para votar en Estados Unidos. También pidió a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) iniciar acciones contra quienes ocultaron información sobre la supuesta participación del gobierno chino.

🇺🇸👱🏻 Trump amaga con desclasificar presunta interferencia electoral de #China y endurece política migratoria.



El mandatario estadounidense utilizó un mensaje en horario estelar para revelar información sobre supuestas vulnerabilidades informáticas y el presunto hackeo de #Pekín… pic.twitter.com/ppSVAuIABz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 17, 2026

Como parte de sus propuestas, el presidente volvió a cuestionar algunos mecanismos de votación y planteó la necesidad de exigir una identificación con fotografía que acredite la ciudadanía para emitir el sufragio.

Diversas autoridades y tribunales estadounidenses han rechazado en ocasiones anteriores las acusaciones generalizadas de fraude en las elecciones de 2020, al señalar que no encontraron pruebas suficientes que modificaran el resultado de los comicios. Un informe desclasificado por la comunidad de inteligencia en 2021 concluyó que China evaluó la posibilidad de influir en la elección presidencial.

¿Dónde ver los documentos desclasificados de la CIA?

La investigación sobre las elecciones de Estados Unidos se pueden consultar en la página oficial de la Casa Blanca, a través de este link: documentos desclasificados de la CIA.

