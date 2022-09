Cocodrilo encontrado en Jardín de Niños debe recuperar peso

Bajo de peso, sin un desarrollo normal, pero en estado de salud regular es como se encuentra “SN”, el cocodrilo localizado en un área verde del Jardín de Niños San Blas en Lomas del Sur en Tlajomulco de Zúñiga, en el estado de Jalisco.

Actualmente pesa 195 gramos y mide 40 centímetros, tiene entre seis meses a un año de edad.

Este cocodrilo conocido como de pantano es de la especie “moreletti”, una especie que no es nativa de Jalisco.

Luis Alberto Cayo Cervantes, encargado de la Unidad de Acopio y Salud Animal de Tlajomulco dijo “este ejemplar seguramente fue traficado desde el origen hasta este punto; su condición corporal la manejamos del 1 al 5 donde el dos y medio 3 es más o menos bien él está en 1.5 por las condiciones si logras ver no tiene masa muscular no tiene grasa no tiene absolutamente nada lo que nos indica que estaba en un pésimo cautiverio.”

El pequeño cocodrilo se encuentra en rehabilitación en la Unidad de Rescate Silvestre con una atención clínica, física y conductual.

Es decir, el animal se encuentra en cuarentena, por lo pequeño reptil debe estar en agua templada, no duerme al intemperie tiene que estar en un cuarto calientito.

Al mediodía sale al patio y lo colocan en una tina para que nade un poquito. Su dieta se compone de comer ratones, aves, peces e insectos.

“Ahora el trabajo de los médicos va a ser rehabilitar ese músculo esa grasa que necesita para poder tenerlo fuerte y que pueda ser canalizado a un lugar adecuado, lo están alimentado a muchas horas en el día en pequeñas cantidades porque se encuentra un poco débil no queremos saturarlo de alimentos y no pueda hacer una digestión correcta aparentemente está bien, la radiografía no presentó que tuviera alguna lesión o fractura,” comentó Luis Alberto Cayo Cervantes, encargado de la Unidad de Acopio y Salud Animal de Tlajomulco.

Éste reptil es de los más traficados y vendidos en el mercado negro, sus precios pueden variar.

Cuando las personas los adquieren y llega un momento que no los pueden mantener, los abandonan en vías públicas, canales o ríos.

El cocodrilo de pantano no es un animal doméstico es decir, no es para tenerlo en casa, ¿por qué? porque puede llegar a crecer hasta tres metros y esto es un peligro para las personas porque pueden ser atacadas.

Este cocodrilo podrá estar entre seis meses hasta cinco años en la Unidad de Rescate Silvestre hasta que se encuentre un lugar apto.

Va a ser puesto a disposición de la PROFEPA y ya ellos determinarán a qué Unidad de Manejo se va a canalizar con el fin de conservación y educación ambiental.