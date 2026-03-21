Caos total en la autopista México-Puebla hoy: automovilistas quedan varados por obras del Trolebús Chalco-Santa Marta

La autopista México–Puebla registra este sábado un colapso vial severo, esto después de que los automovilistas reportaran tráfico completamente detenido a la altura del kilómetro 20 con dirección a Puebla.

¿Qué pasa en la México-Puebla? De acuerdo con reportes ciudadanos, la afectación está relacionada con las obras del proyecto Trolebús Chalco–Santa Marta, una de las principales apuestas de movilidad en la zona oriente del Valle de México.

⚠️🚗🚧 Automovilistas reportan filas largas y avance complicado en la autopista México Puebla, a la altura de La Virgen. Hay tráfico intenso en ambos sentidos por el cierre de carriles debido a la colocación de un puente peatonal.



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¿Qué está provocando el caos en la autopista México–Puebla?

Cabe decir que las labores de construcción del nuevo sistema de transporte han generado reducción de carriles, desvíos y cierres parciales, lo que ha impactado directamente la circulación en esta importante vía; los automovilistas reportan:

Filas kilométricas de vehículos

Avance extremadamente lento o detenido

Retrasos de más de una hora.

El tramo afectado se ubica en una zona clave de conexión entre la Ciudad de México y el estado de Puebla, lo que incrementa el impacto para transporte de carga y viajes interurbanos.

Cierre parcial en la Autopista México-Puebla: CAPUFE

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos informa sobre la reducción de carriles por labores de mantenimiento en la autopista México-Pubela con dirección Puebla.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoPuebla, km 20, dir. CDMX. Continúa reducción de carriles por labores de mantenimiento (no a cargo de CAPUFE).

Dirección Puebla, se restablece la circulación en carriles centrales y laterales. Sin embargo, en la zona se registra carga… — CAPUFE (@CAPUFE) March 21, 2026

¿Cuánto tiempo durarán las afectaciones en la México-Puebla?

Hasta el momento, autoridades no han informado un tiempo exacto para la normalización del tránsito; sin embargo, se prevé que las afectaciones continúen mientras avancen las obras del Trolebús Chalco-Santa Marta, proyecto que busca mejorar la movilidad en el oriente del Valle de México.

Este sistema pretende reducir tiempos de traslado y ofrecer una alternativa de transporte sustentable, aunque en el corto plazo ha generado complicaciones viales.

¿Qué alternativas tienen los automovilistas para evitar el caos en la México-Puebla?

Ante el colapso en la autopista México-Puebla, autoridades recomiendan:

Evitar la zona si es posible

Utilizar rutas alternas como carreteras libres

Consultar aplicaciones de tráfico en tiempo real

Salir con mayor anticipación.



Elementos de tránsito se mantienen en la zona para agilizar la circulación y orientar a los conductores.

